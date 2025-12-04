Σε υπόθεση σκανδάλου για παράνομο στοιχηματισμό φαίνεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της Μπράιτον

Ένας δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης ομάδας της Premier League έχει κατηγορηθεί ότι διαχειριζόταν ένα μυστικό κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού αξίας 650 εκατομμυρίων ευρώ για να ποντάρει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ο λόγος για τον Τόνι Μπλουμ, ο Άγγλος είναι ο βασικός μέτοχος και πρόεδρος της Μπράιτον, ενώ επίσης έχει ιδιόκτητα αγωνιστικά άλογα και σημαντικό ποσοστό στους πρωτοπόρους του σκωτσέζικου πρωταθλήματος, τη Χαρτς.

🚨 Tony Bloom, the owner of Brighton and minority owner of Hearts, has been accused of operating a secret £600M gambling syndicate to bet on football matches, using accounts including some belonging to Nigel Farage's former chief of staff.



Έβγαλε τα χρήματά του ως επαγγελματίας παίκτης στοιχήματος, με το παρατσούκλι «η Σαύρα».Το 2014, ο Μπλουμ έλαβε ειδική άδεια από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ώστε να λειτουργεί τη συμβουλευτική εταιρεία στοιχημάτων του, την Starlizard, και να στοιχηματίζει στο ποδόσφαιρο μέσω του κυκλώματός του. Ο διευθυντής της Μπρέντφορντ, Μάθιου Μπένχαμ, έχει λάβει την ίδια εξαίρεση λόγω των προϋπαρχόντων επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στον χώρο του στοιχήματος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των «Times».

Δεν επιτρέπεται να στοιχηματίζουν στις δικές τους ομάδες ή σε αγώνες διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει η ομάδα τους, συμπεριλαμβανομένoυ του αγγλικού πρωταθλήματος. Τα στοιχήματα του 55χρονου ελέγχονται από λογιστική εταιρεία και από την ομοσπονδία κάθε χρόνο και δεν έχει παραβιάσει ποτέ την ειδική συμφωνία.



Ωστόσο, όπως αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα, ο επιχειρηματίας και το Tony Bloom Betting Syndicate του μηνύονται από τον Ράιαν Ντάντφιλντ, πρώην υπάλληλο της Starlizard. Ο Ντάντφιλντ ισχυρίζεται ότι του οφείλονται 18 εκατομμύρια ευρώ από τα 195 εκατομμύρια κέρδη που απέφερε το κύκλωμα μέσω των λογαριασμών του Τζορτζ Κότρελ, αφού εκείνος είχε φέρει τον Κότρελ σε επαφή με το κύκλωμα του ιδιοκτήτη των «γλάρων».

🔺NEW: Tony Bloom, the owner of Brighton & Hove Albion, has been accused of operating a secret £600m gambling syndicate to bet on football matches, using accounts including some belonging to Nigel Farage's former chief of staff



Ο Ντάντφιλντ λέει ότι είχε συμφωνήσει για «να τοποθετεί στοιχήματα σε αθλητικές διοργανώσεις, κυρίως ποδοσφαιρικούς αγώνες», χρησιμοποιώντας «μυστικούς, εξωτικούς» offshore λογαριασμούς που ανήκαν στον Κότρελ. Οι αποδείξεις που παρουσιάζει ο Ντάντφιλντ φέρονται να περιλαμβάνουν στοιχήματα σε αγώνες της Premier League που ενδέχεται να συνδέονται με την ομάδα του Μπλουμ.

Το «ιδιαίτερα επιτυχημένο» κύκλωμα λέγεται επίσης ότι χρησιμοποιούσε λογαριασμούς «γνωστών ποδοσφαιριστών, αθλητών και επιχειρηματιών» για να τοποθετεί στοιχήματα, αλλά δεν φέρεται να συμμετέχουν πρώην ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Υπολογίζεται ότι αποφέρει πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ κέρδη κάθε χρόνο, με τον Μπλουμ να θεωρείται ο «επικεφαλής του κυκλώματος» και «ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους κατατίθενται τα κέρδη του κυκλώματος και από τους οποίους διανέμονται τα χρήματα».



Οι δικηγόροι του 55χρονου αναμένεται να απορρίψουν οποιαδήποτε υπόνοια στοιχηματισμού σε αγώνες της Premier League ή παραβίασης των εξαιρέσεων που του έχει παραχωρήσει η ομοσπονδία.