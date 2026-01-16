Σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού: Παίκτες της Μάλτας ερευνώνται για το ματς κόντρα στο Μαυροβούνιο

«Βόμβα» στο Ευρωπαϊκό πρώταθλημα πόλο που εξελίσσεται στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με πληροφορίες των «Times of Malta», η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης της χώρας ερευνάται από τις αρχές, καθώς όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, υπάρχουν ενδείξεις πως χειραγωγήσαν τον αγώνα εναντίον του Μαυροβουνίου.

Όπως υποστηρίζεται στο δημοσίευμα, τέσσερις αθλητές της εθνικής πόλο της Μάλτας θεωρούνται ύποπτοι πως στοιχημάτισαν παράνομα ότι η ομάδα τους θα ηττηθεί με μεγάλη διαφορά τερμάτων από το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος κόντρα στην ομάδα από τα Βαλκάνια για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι διεξήχθη το Σάββατο (10/01) και η εθνική Μάλτας ηττήθηκε με σκορ 21-12. Το δημοσίευμα καταγράφει πως η έρευνα είναι πιθανό να επεκταθεί και στην ήττα (22-13) της ομάδας από την εθνική Γαλλίας για τη δεύτερη αγωνιστική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, τα στοιχεία συλλέγει και ερευνά η Αρχή για την Ακεραιότητα του Αθλητισμού της Μάλτας, η οποία βέβαια μέχρι στιγμής τηρεί σιγή ιχθύος, όπως επίσης και η τοπική Αστυνομία.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης Μάλτας, Καρλ Ιτσο, δήλωσε πως έως τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αναφορά και υπογράμμισε πως ελπίζει οι κατηγορίες να κριθούν αβάσιμες, «... καθώς αυτό θα αμαύρωνε τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει η ομοσπονδία για να προωθήσει το άθλημα τα τελευταία χρόνια».