Η Ελλαδάρα άντεξε στην πίεση της Κροατίας και πανηγύρισε την μεγάλη νίκη-πρωτιάς (11-10)

Η Ελλάδα πάλεψε στο κρίσιμο ματς με την ισχυρή Κροατία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πήρε τη νικη και την πρώτη θέση στον όμιλό της με τελικό σκορ 11-10.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έμειναν στα τελευταία τρία λεπτά με παίκτη λιγότερο όμως κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα και τώρα θα παίξουν κόντρα στη Τουρκία (τρίτη στον Δ όμιλο) και η Κροατία θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία (δεύτερη στον Δ όμιλο).

Η ροή του αγώνα

Στο πρώτο οκτάλεπτο του αγώνα αν και η Ελλάδα είχε εξαιρετικά οργανωμένη κι αποτελεσματική επίθεση ήταν αυτή που δέχτηκε και το πρώτο γκολ από τον Χαρκόφ. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου ωστόσο πίεσαν και αντέδρασαν με τον Κώστα Γκιουβέτση να σκοράρει δύο διαδοχικά γκολ μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό και να δίνει το προβάδισμα στην «γαλανόελυκη». Εκεί ο Σκουμπάκης έκανε το +2 ενώ ο Τζωρτζάτος κι όλη η ελληνική άμυνα διατήρησε το 3-1. Ο Βρίλιτς δύο λεπτά πριν το τέλος ωστόσο βρήκε τη λύση κι απάντησε για το τελικό 3-2.

Στη δεύτερη περίοδο ο Γκίλλας κέρδισε το σπριντ αλλά ο Μπίγιατς απέκρουσε δύο διαδοχικά σουτ από Γκίλλα και Χαλυβόπουλο. Οι Έλληνες πίεσαν στην άμυνα και έκλεψαν ενώ ο Καλογερόπουλος σούταρε αλλά η μπάλα βρήκε στα μπλοκς της Κροατίας. Καλογερόπουλος και Αργυρόπουλος πήραν αποβολές 18 δευτερολέπτων μέσα σε 15 δευτερόλεπτα ενώ το 3-2 παρέμεινε στα πρώτα τρία λεπτά και 1 δευτερόλεπτα. Ο Κώστας Γκιουβέτσης ήταν ασταμάτητος από την αριστερή πλευρά κι έτσι πέτυχε το double score στο 04:09 για το 4-2 στο ματς.

Η ελληνική άμυνα ήταν ασταμάτητη και εξαιρετικά οργανωμένη, έχοντας επιτρέψει στην Κροατία να σκοράρει μόνο δύο γκολ σε 14 λεπτά. Στη συνέχεια με λάθος των -τυπικά- φιλοξενουμένων το 4-3 παρέμεινε ενώ στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα ο Ντίνος Γενηδουνιάς πήρε τη δεύτερη αποβολή του κι οι Κροάτες κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χαρκόφ για το 4-3. Η Ελλάδα όμως αντέδρασε και στα τελευταία τρία δέκατα του δευτερολέπτου κράτησε το +2 στο σκορ με «χρυσό» γκολ του Πούρου στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στην έναρξη του τρίτου οκταλέπτου ο Κάκαρης κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε επιτυχημένα ο Παπαναστασίου όμως η απάντηση εκτός από άμεση ήταν και διπλή από την Κροατία με τον Μπούτιτς να σκοράρει δύο διαδοχικές φορές μέσα σε 50 λεπτά. Η Ελλάδα πίεσε αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει κι ο Φάτοβιτς με μια γρήγορη εκτέλεση μετά από κερδισμένο φάουλ ισοφάρισε για πρώτη φορά στο ματς σε 6-6.

Μετά από ένα λεπτό και 32 δευτερόλεπτα ο Αργυρόπουλος ήταν αυτός που «έσπασε» το σερί της Κροατίας κι έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα για το 7-6. Η Κροατία συνέχισε να πιέζει κι ο Φάτοβιτς ισοφάρισε για δεύτερη διαδοχική φορά, σχεδόν δύο λεπτά μετά το γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου. Ο ίδιος απάντησε και πάλι στο 00:53 με το δεύτερό του γκολ στον αγώνα κι επανάφερε το προβάδισμα στα «γαλανόλευκα» χέρια (8-7).

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο ο Αργυρόπουλος πέτυχε το τρίτο του διαδοχικό γκολ και μετά από αποβολή του Σκουμπάκη και γκολ του Μπούριτς ο Γενηδουνιάς απάντησε με γκολ μετά από αποβολή του Χαρκόφ. Οι δύο ομάδες συνέχισαν με τη διαφορά των δύο γκολ να παραμένει για πάνω από τρία λεπτά ενώ στα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα οι διαιτητές αποφάσισαν να αποβάλουν τον αρχηγό της Ελλάδας, Ντίνο Γενηδουνιά, για βίαιη ενέργεια και η αποβολή ήταν χωρίς αντικατάσταση.

Αυτό έδωσε πέναλτι στην Κροατία κι άφησε με έναν παίκτη λιγότερη την Ελλάδα. Ο Φάτοβιτς ευστόχησε στο πέναλτι αλλά ο Αργυρόπουλος με ένα εκπληκτικό γκολ έκανε το 11-9 στο 02:53. Ο Ζούβελα του απάντησε στην επόμενη φάση κλείνοντας και πάλι τη διαφορά στο ένα γκολ, όμως η Ελλάδα με εξαιρετική άμυνα και παρά το γεγονός ότι ήταν με παίκτη λιγότερο δεν άφησε τους αντιπάλους να σκοράρουν και πήρε την πρώτη νίκη κόντρα στην Κροατία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με σκορ 11-10.

