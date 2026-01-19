Η Ελλάδα «τορπίλισε» και την Ιταλία (15-13) στο ντέρμπι του ομίλου και προκρίθηκε στα ημιτελικά

Η Εθνική Ελλάδας πόλο του Θοδωρή Βλάχου συνέτριψε την Ιταλία του Σάντρο Καμπάνια με 15-13 στο μεγάλο ντέρμπι του ΣΤ΄ομίλου και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδίου.

Με τη νίκη η Ελλάδα έφτασε τους 12 βαθμούς, είναι η μόνη από τον ΣΤ' όμιλο που παραμένει αήττητη στο Πρωτάθλημα και ανεξάρτητα τι θα κάνει στο τελευταίο ματς κόντρα στην πιο αδύναμη Ρουμανία την Τετάρτη 21/1, έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση. Με αυτή την εξέλιξη πλέον θα αφήσει Ιταλία και Κροατία να κονταροχτυπηθουν την Τετάρτη 21/1 για το δεύτερο εισιτήριο της επόμενης φάσης.

Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας στον θεσμό αφού από το 1985 μέχρι το 2022 η Ελλάδα μετρούσε μία ισοπαλία και 13 ήττες.

Εξαιρετικό ήταν το πρώτο ημίχρονο για την Ελλάδα τόσο επιθετικά με 55% επιτυχημένες επιθέσεις με 6/11 σουτ, όσο και αμυντικά με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να μετρά 56% αποκρούσεις με 5 αποκρούσεις σε 9 σουτ των Ιταλών. Η Ελλάδα συνέχισε με ρυθμό και στο δεύτερο μισό και με όπλα την πολύ καλή άμυνα και τις εξαιρετικές συνεργασίες στην επίθεση «έχτισε» διαφορά και έφτασε στη νίκη.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Στοι πρώτο οκτάλεπτο οι δύο ομάδες ήταν ιδιαίτερα προσεκτικές και μετά από εκατέρωθεν χαμένες επιθέσεις ο Αργυρόπουλος άνοιξε το σκορ μετά από 2 λεπτά με εκτέλεση από απόσταση.

Στην αμέσως επόμενη επίθεση ο Κάκαρης από το τετ-α-τετ έκανε το 2-0 για την Ελλάδα, ένα ιδανικό ξεκίνημα.

Οι δύο ομάδες δεν αξιοποιήσαν τις ευκαιρίες που είχαν στο δεύτερο μισό της περιόδου, όμως στην τελευταία ελληνική επίθεση οι διαιτητές έδωσαν επιθετικό φάουλ και ο Γκράτα σε κόντρα επίθεση σκόρασε στη λήξη του χρόνου για το 2-1.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ελλάδα ξεκίνησε και πάλι πιο δυνατά με τον Σκουμπάκη να σκοράρει από τη θέση του φουνταριστού σε επίθεση με παραπάνω. Ο Τζωρτζάτος έκανε μία σπουδαία απόκρουση στα ελλληνικά δοκάρια, ενώ αμέσως μετά ο Κάκαρης κέρδισε πέναλτι και ο Γκιουβέτσης ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Ντελ Λούνγκο όμως είπε «όχι» με απόκρουση.

Σε επόμενη φάση οι διαιτητές έδωσαν ξανά πέναλτι στην Ελλάδα, μετά από challenge του Καμπάνια και την εξέταση του VAR το πέναλτι ακυρώθηκε και η Ιταλία εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση και μείωσε με τον Φερέρο στη διαφορά του ενός γκολ (3-2). Ο Γκίλλας απάντησε αμέσως μετά με ένα πολύ ωραίο γκολ, αλλά στην επόμενη επίθεση ο Φερέρο έφερε πάλι τη διαφορά στο γκολ σε επίθεση με παίκτη παραπάνω.

Με 1,5 λεπτό στο ρολόι ο Αργυρόπουλος έκανε το 5-3 με το 2ο του γκολ και ο Γκράτα απάντησε στα 42 δελυτερόλεπτα για το 5-4.

Στην τελευταία φάση του οκταλέπτου σε ελληνική επίθεση οι διαιτητές δεν είδαν τίποτα αλλά ο Βλάχος έκανε challenge και το κέρδισε, με αποτέλεσμα να πάει για εκτέλεση πέναλτι σε νεκρό χρόνο ο Αργυρόπουλος για να γράψει το τελικό 6-4 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Ελλάδα ξεκίνησε και πάλι δυναμικά με γκολ-ποίημα του Κάκαρη μετά από εξαιρετική συνεργασία σε επίθεση με παραπάνω. Ο Μπαλζαρίνι απάντησε λίγο αργότερα σε επίθεση με παραπάνω για το 7-5, αλλά ο Παπαναστασίου ευστόχησε σε πέναλτι για να αυξήσει και πάλι τη διαφορά στο +3.

Ένα λεπτό μετά ο Γκίλλας ευστόχησε ξανά και έκανε το 9-5, όμως ο Ντι Σόμα μείωσε με εξάμετρο γκολ.

Στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου, ο Ντόλτσε έκανε το 9-7 σε επίθεση με παραπάνω και έδωσε ευκαιρία στην Ιταλία να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 12 δευτερόλεπτα όμως πριν τη λήξη του οκταλέπτου ο Χαλυβόπουλος «έγραψε» το 10-7.

Η Ιταλία δε κατόρθωσε να απάντησει στην περιορισμένη τελευταία της επίθεση με άλλη μία καίρια επέμβαση του Τζωρτζάτου.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο η Ελλάδα ήταν και πάλι αυτή που άνοιξε το σκορ με γκολ του Κάκαρη για το 11-7, αλλά η Ιταλία απάντησε σε επίθεση με παίκτη παραπάνω.

Στο δεύτερο λεπτό η Ιταλία έκανε ένα «δώρο» με δύο αποβολές, που οδήγησαν σε άνετο γκολ του Καλογερόπουλου.

Ο Παπαναστασίου αμέσως μετά σκόραρε ξανά για το +5 (13-8).

Οι Ιταλοί κατάφεραν να αντιδράσουν με διαδοχικά γκολ από Μπαλζαρίνι και Ιόκι Γκράτα, ο Χαλυβόπουλος όμως με γκολ στον παραπάνω ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +3.

Δύο διαδοχικά γκολ από Ιόκι Γκράτα και Μπρούνι άρχισαν να ζορίζουν την Ελλάδα και ανάγκασαν τον Βλάχο σε τάιμ-άουτ. Σε κρίσιμη φάση ο προσωρινός αρχηγός της Ελλάδας, ο Αργυρόπουλος σκόραρε στον παραπάνω και άφησε την Ιταλία να παλεύει στο -3 με ένα λεπτό να απομένει.

Με 23 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Γκράτα σκόραρε, αλλά το ματς είχε ήδη λήξει.

Τελικό σκορ 15-13.

Πηγή: Athletiko.gr