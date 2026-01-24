Θοδωρής Βλάχος: «Παρών» στον τελικό μεταλλίου για την Ελλάδα - Ακυρώθηκε η κόκκινη κάρτα

Η Εθνική Ελλάδας προσπάθησε σκληρά, όμως δεν κατόρθωσε να προσπεράσει το εμπόδιο της υπερηχητικής Ουγγαρίας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο, που διεξάγεται στη Σερβία.

Το πλήγμα για την Ελλάδα ήταν διπλό, καθώς πέραν της οδυνηρής ήττας από τους Μαγυάρους, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επρόκειτο να στερηθεί στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/01, 18:00) τον προπονητή του, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης της Παρασκευής (23/01).

Ο Βλάχος προσέγγισε τους διαιτητές, για να του εξηγήσουν την έκβαση της ένστασης, που είχε καταθέσει λίγο νωρίτερα. Ωστόσο, ο διαιτητής του αγώνα με την Ουγγαρία αποφάσισε να δείξει στον ομοσπονδιακό τεχνικό την κόκκινη κάρτα απευθείας και δίχως περαιτέρω διάλογο.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της European Aquatics, η αποβολή συνεπάγεται πρόστιμο 200 ευρώ, αλλά και τιμωρία 1 έως 5 αγωνιστικών, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Η ελληνική ομοσπονδία κατέθεσε επίσημο διάβημα και οι αρχές εξέτασαν εκ νέου τη φάση. Ο Έλληνας προπονητής δικαιώθηκε, με την αρμόδια επιτροπή να καταλήγει στο συμπέρασμα πως η διαμαρτυρία του ήταν βάσιμη.

Η κόκκινη κάρτα ακυρώθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα δώσει κανονικά το «παρών» στη μάχη της Εθνικής για το πρώτο μετάλλιό της στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.