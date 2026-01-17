Ελλάδα - Τουρκία 20-8: Ασταμάτητη η «γαλανόλευκη» και στο βάθος... ημιτελικά (vid)

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε δυναμικά και στη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, παίρνοντας τη νίκη κόντρα στη Τουρκία, η οποία φέτος βρίσκεται υπό της οδηγίες του θρυλικού Κώστα Λούδη, με σκορ 20-8.

Για ακόμη μία φορά, ο Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης «έκλεψε» τα βλέμματα με ένα απίθανο no-look γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο του ματς. Παράλληλα, θυμίζουμε ότι εκτός αγώνα έμεινε ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος εκτίει την ποινή των δύο αγωνιστικών που χρεώθηκε στον αγώνα με την Κροατία.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση στο Ευρωπαϊκό, για τους διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 19/01 απέναντι στην Ιταλία.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο οκτάλεπτο, η «γαλανόλευκη» μπήκε δυναμικά με τον Νικολαΐδη να κερδίζει πέναλτι και με τον Αργυρόπουλο να ευστοχεί στην εκτέλεσή του. Λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ο Γκιουβέτσης διπλασίασε τα τέρματα για την Ελλάδα και ο Παπαναστασίου σκόραρε για το 3-0 σερί. Η Τουρκία δεν είχε καταφέρει να βρει λύση στο παιχνίδι μέχρι και το 3:55. Εκεί, ο Καχραμάν βρήκε τα δίχτυα για πρώτη φορά και μετά από αποβολή του Πούρου ο Ατζάρ έκανε το 4-2.

Ο Ζερδεβάς στη συνέχεια πέτυχε μια σημαντική απόκρουση μετά από αποβολή του Παπανικολάου και ο Γκίλλας σκόραρε για την Ελλάδα σε κόντρα επίθεση, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο της φάσης. Ο Ντουζενλί εκτέλεσε το κερδισμένο πέναλτι της Τουρκίας και μείωσε τη διαφορά στο γκολ ενώ η Ελλάδα δέχθηκε δύο αποβολές για τους Καλογερόπουλο και Κάκαρη μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ο Ζερδεβάς απέκρουσε για ακόμη μια φορά και στην αντεπίθεση ο Κάκαρης πέτυχε το 5-3. Ο Καλογερόπουλος «έκλεψε» στα τελευταία δευτερόλεπτα και διαμόρφωσε το τελικό 6-3 με άδειο τέρμα.

Στη δεύτερη περίοδο η Τουρκία κέρδισε το σπριντ και δύο λεπτά μετά ο Ντουζενλί σκόραρε το πρώτο γκολ του οκταλέπτου. Ο Νικολαΐδης σούταρε αλλά ο Τούρκος γκολκίπερ απέκρουσε και λίγο αργότερα ο Παπαναστασίου βγήκε στο ένας με έναν και κράτησε το +3 με 7-4. Οι -τυπικά- φιλοξενούμενοι έκαναν δύο διαδοχικά λάθη στην επίθεσή τους κι αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Πούρος, ο οποίος σκόραρε για το double score στο ματς.

Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει στην επίθεση κι ο Παπαναστασίου βρήκε για τρίτη φορά τα δίχτυα. Η Τουρκία δεν μπόρεσε να αντιδράσει κι η Ελλάδα ξέφυγε στο 10-4 με γκολ του Χαλυβόπουλου ενώ μετά από απόκρουση του Ζερδεβά ο Γκίλλας σε συνεργασία με τον Καλογερόπουλο έκαναν ο 11-4. Ο Κάκαρης τελειοποίησε το ελληνικό έργο και διαμόρφωσε το 12-4 για το πρώτο ημίχρονο.

Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Καλογερόπουλος κέρδισε το σπριντ κι ο Χαλυβόπουλος σκόραρε ξανά ενώ την απάντηση βρήκε η Τουρκία με σουτ του Κούλογλου. Μισό λεπτό μετά, ο Νικολαΐδης κέρδισε πέναλτι κι ο Παπαναστασίου ανέλαβε την εύστοχη εκτέλεσή του. Η Τουρκία υπέπεσε σε ακόμη ένα λάθος στην επίθεσή της κι ο Παπαναστασίου «έκλεψε», βγήκε στην κόντρα επίθεση κι έκανε το +10 στο σκορ με 15-5.

Οι Τούρκοι συνέχισαν τα λάθη με τον χρόνο να ολοκληρώνετα και χωρίς να μπορούν να εκδηλώσουν επίθεση όμως ο Ντουσενλί βρήκε τη λύση κι έκανε το 15-6. Ο Τζωρτζάτος απέκρουσε το σουτ των αντιπάλων αλλά παρά τις αντεπιθέσεις της Ελλαδας το 15-6 παρέμεινε. 1:35 πριν το τέλος, ο Σπάχιτς κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε επιτυχημένα ο Καλογερόπουλος, ο οποίος κράτησε και το +10. Στην εκπνοή του χρόνου αποβλήθηκε ο Κάκαρης κι η Τουρκία έκανε το 16-7.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο ο Αργυρόπουλος πήρε το σπριντ κι ο Παπαναστασίου πέτυχε το 17-7. Στη συνέχεια, ο Γκιουβέτσης έκλεψε στην άμυνα κι ο Καλογερόπουλος βρήκε για ακόμη μια φορά τα δίχτυα.

Ο Παπαναστασίου συνέχισε την πίεση κι έκλεψε στην άμυνα αλλά ο Σκουμπάκης αστόχησε ενώ δύο λεπτά μετά ο Τσανέρ έκανε το 18-8 από τα έξι μέτρα. Ο Αργυρόπουλος σουταρε στο δοκάρι ενώ η Τουρκία απάντησε με σουτ στο οποίο είπε «όχι» για ακόμη μια φορά ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος.

Οι δύο ομάδες έμειναν 180 δευτερόλεπτα χωρίς γκολ κι εκεί ο προπονητής της Τουρκίας Κώστας Λούδης κάλεσε τάιμ άουτ. Στην επιστροφή ο Πούρος έκανε το +11 ενώ 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος η Τουρκία κέρδισε πέναλτι με τον Τσανέρ να σουτάρει στο δοκάρι και το 19-8 να παραμένει. 30 δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα, ο Στάθης Καλογερόπουλος πέτυχε το πέμπτο του γκολ με 100% επιτυχία στα σουτ του και διαμόρφωσε το τελικό 20-8.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 6-1

Πηγή: Αthletiko