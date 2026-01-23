Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου ημιτελικού της Ελλάδας κόντρα στη Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό πόλο

Με στόχο την ιστορική πρόκριση στον μεγάλο τελικό, η Εθνική πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα την ισχυρή Ουγγαρία στον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι. Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου, παραμένοντας αήττητο μετά από έξι διαδοχικές νίκες, επιδιώκει να εξαργυρώσει την εξαιρετική του φόρμα με την εξασφάλιση του πρώτου του μεταλλίου στη διοργάνωση.

Οι διεθνείς μας προέρχονται από μια επιβλητική εμφάνιση κόντρα στη Ρουμανία (18-9) και εμφανίζονται πανέτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση στην «Belgrade Arena».

Η κρίσιμη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής (23/01) στις 18:00. Οι Έλληνες φίλαθλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ζωντανά τη μάχη της Εθνικής από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.