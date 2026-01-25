H ώρα και το κανάλι του μικρού τελικού Ελλάδας-Ιταλίας στο πόλο με φόντο το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών διεκδικεί σήμερα, Κυριακή (25/01), μια ιστορική διάκριση στον μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά την πικρή ήττα από την Ουγγαρία στον ημιτελικό, καλείται να ξεπεράσει την κόπωση και την απογοήτευση για να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στον συγκεκριμένο θεσμό.

Αν και η Ελλάδα είχε επικρατήσει των «σετεμπέλο» στη φάση των ομίλων, η σημερινή αναμέτρηση έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς κρίνεται ένα μετάλλιο. Η κρίσιμη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.