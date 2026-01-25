Oι ώρες και τα κανάλια των Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους - Νάπολι και Ρόμα - Μίλαν

Από σπουδαία ντέρμπι μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων απαρτίζεται το πρόγραμμα των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Στην Premier League, στις 18:30, ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Novasports Premier League.

Στις 19:00, για τη Serie A, η Γιουβέντους φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Νάπολι, σε αγώνα που μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD ενώ στις 21:45 από το ίδιο κανάλι μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της Ρόμα με τη Μίλαν.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.