Oι ώρες και τα κανάλια των Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους - Νάπολι και Ρόμα - Μίλαν
Που θα δείτε τα σημερινά (Κυριακή 25/1) σπουδία παιχνίδια σε Super League 2, Premier League, Serie A, La Liga, και Bundesliga.
Από σπουδαία ντέρμπι μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων απαρτίζεται το πρόγραμμα των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου.
Στην Premier League, στις 18:30, ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Novasports Premier League.
Στις 19:00, για τη Serie A, η Γιουβέντους φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Νάπολι, σε αγώνα που μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD ενώ στις 21:45 από το ίδιο κανάλι μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της Ρόμα με τη Μίλαν.
Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.