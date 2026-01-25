Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Stoiximan GBL
Που θα δείτε τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζονται την Κυριακή (25/1) με τους ουραγούς του πρωταθλήματος, για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Κολοσσό στην Ρόδο, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ στις 13:00, ενώ το «τριφύλλι» υποδέχεται στο «T-Center» το Μαρούσι, αμέσως μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, στις 15:45, και θα το παρακολουθήσετε επίσης από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα της Κυριακής (25/1)
- Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός 13:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
- Παναθηναϊκός - Μαρούσι 15:45 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ