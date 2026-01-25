Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Stoiximan GBL

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζονται την Κυριακή (25/1) με τους ουραγούς του πρωταθλήματος, για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Κολοσσό στην Ρόδο, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ στις 13:00, ενώ το «τριφύλλι» υποδέχεται στο «T-Center» το Μαρούσι, αμέσως μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, στις 15:45, και θα το παρακολουθήσετε επίσης από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (25/1)