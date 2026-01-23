Ολυμπιακός: Το ακριβότερο ρόστερ όλων των εποχών - Αναλυτικά τα συμβόλαια των «ερυθρόλευκων»

Και ξαφνικά... μεταγραφή από το πουθενά για τον Ολυμπιακό! Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ για ενάμιση χρόνο. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ αρχικά είχε συμφωνήσει με την Μονακό στην αρχή της σεζόν, όμως λόγω τιμωρίας που είχε επιβληθεί στους Μονεγάσκους η μεταγραφή του δεν ολοκληρώθηκε τελικώς.

Η ομάδα του Πειραιά προχώρησε και σε τέταρτη προσθήκη μέσα στη σεζόν, γεγονός που εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό. Το φράγμα των 44 εκατ. ευρώ έχει πλέον «σπάσει», με το ρόστερ των «ερυθρόλευκων» να αγγίζει –και να ξεπερνά– τα 22,6 εκατ. ευρώ καθαρά σε συμβόλαια παικτών.

Νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο είχε προηγηθεί και η απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Βέβαια, από τον υπολογισμό αφαιρέθηκαν τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στο μισό συμβόλαιο του Κώστα Αντετοκούνμπο, όμως και πάλι το συνολικό ποσό μόνο για τους παίκτες έφτασε τα 22.650.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ αν συνυπολογιστούν όλα τα λειτουργικά έξοδα της ΚΑΕ, τα χρήματα που βγαίνουν από το ταμείο του Ολυμπιακού ξεπερνούν τα 44 εκατ. ευρώ.

Τα συμβόλαια των παικτών του Ολυμπιακού

(Τα ποσά για τον Μόρις αφορούν 7 μήνες, για τον Τζόουνς 6 μήνες και για τον Τζόσεφ 5 μήνες)

Βεζένκοβ: 3.700.000

Φουρνιέ: 3.000.000

Μιλουτίνοβ: 2.300.000

Φαλ: 1.900.000

Ντόρσεϊ: 1.400.000

Παπανικολάου: 1.200.000

Πίτερς: 1.100.000

Χολ: 1.000.000

Γουόρντ: 900.000

Γουόκαπ: 900.000

Νιλικίνα: 900.000

Έβανς: 900.000

Μόρις: 800.000

Τζόουνς: 750.000

ΜακΚίσικ: 700.000

Τζόσεφ: 500.000

Λαρεντζάκης: 500.000

Νετζήπογλου: 200.000

Συνολική αξία συμβολαίων: 22.650.000 ευρώ