Σοκαριστική καταγγελία του Πετρόπουλου: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους»

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, αλλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του αγώνα το κλίμα έγινε... εχθρικό, καθώς ο Σάσα Βεζένκοφ κι ο Ανδρέας Πετρόπουλος ήρθαν σε σύγκρουση.

Σε μία φάση που αρχικά ήταν... ανύποπτη, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού προσπαθούσε να πάρει θέση στη ρακέτα των γηπεδούχων κι ο Πετρόπουλος δεν του το επέτρεψε. Έμπλεξαν τα χέρια τους στη φάση και ακολούθως ο Πετρόπουλος έσπρωξε τον Βεζένκοφ. Εκείνος εκνευρίστηκε και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του γκαρντ των γηπεδούχων χτυπώντας τον.

Η ένταση αποκλιμακώθηκε στον αγωνιστικό χώρο και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με... ψυχραιμία. Λίγο αργότερα όμως, ο Ανδρέας Πετρόπουλος πήρε τον λόγο μέσω ανάρτησης στα social media και έκανε μία πολύ σοβαρή καταγγελία. Με ένα Instagram Story ανέφερε πως βρήκε κομμένα τα φρένα του αυτοκινήτου του. Μάλιστα, έγραψε πως το αμάξι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η σύντροφός του, θέτοντας σοβαρό θέμα ασφάλειάς.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Πετρόπουλου:

Πηγή: Athletiko.gr