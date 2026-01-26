Οι Μπακς έδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο: Δώρισαν τα γεύματα αγώνα σε άστεγους

Ο αγώνας των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντάλας Μάβερικς, που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Μιλγουόκι, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν από το Ντάλας λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.



Μετά την αναβολή της αναμέτρησης, οι άνθρωποι των Μπακς βρέθηκαν μπροστά σε ένα πρακτικό ζήτημα, καθώς εκατοντάδες γεύματα είχαν ήδη παρασκευαστεί για τις ανάγκες του αγώνα. Η λύση που επιλέχθηκε, ωστόσο, μόνο τυπική δεν ήταν.



Ο σύλλογος αποφάσισε να διαθέσει το φαγητό σε καταφύγια αστέγων στο Μιλγουόκι και τις γύρω περιοχές, αποφεύγοντας τη σπατάλη και προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.



Η πρωτοβουλία αυτή έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του δημοσιογράφου του The Athletic, Έρικ Νεμ, και απέσπασε θετικά σχόλια, αναδεικνύοντας την κοινωνική ευαισθησία του οργανισμού.

The Bucks have donated the food that was prepared for tonight’s game to local food shelters. https://t.co/JDF0kazRbq pic.twitter.com/vaPUZO9pa6 — Eric Nehm (@eric_nehm) January 25, 2026





Με αυτόν τον τρόπο, οι Μπακς κατάφεραν να μετατρέψουν ένα απρόοπτο γεγονός σε μια πράξη αλληλεγγύης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα εντός κι εκτός παρκέ.