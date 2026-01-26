Η ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας της Εθνικής πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών αρχίζει τη Δευτέρα 26/1 απέναντι στη Σλοβακία τους αγώνες της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που διεξάγεται στην πόλη Φουνσάλ στην Μαδέϊρα στην Πορτογαλία.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025, Ελλάδα, πηγαίνει στην διοργάνωση ως η ομάδα που όλοι θέλουν να νικήσουν και ξεκινάει με ένα μάλλον εύκολο ματς, αφού η διαφορά δυναμικότητας με τη Σλοβακία είναι δεδομένη.

Η Ελλάδα μετέχει για 20η φορά στον θεσμό, με τέσσερα ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ, 2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και ένα χάλκινο μετάλλιο το 2024 στο Αϊντχόφεν που συνδυάστηκε με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» για πρώτη φορά μετά το 2008 (Πεκίνο). Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το χρυσό μετάλλιο.

Η Σλοβακία, συμμετέχει φέτος για 4η σερί φορά και έχει καλύτερο πασάρισμα την 8η θέση το 2020. Ελλάδα και Σλοβακία έχουν συναντηθεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια, με την Ελλάδα να κυριαρχεί και στους δύο αγώνες: 22-3 στα προημιτελικά του Προολυμπιακού Τουρνουά του Τόκιο 2021 στην Τεργέστη της Ιταλίας, και 18-2 στη Φάση των Ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική μας ομάδα μετέχει στον Α' προκριματικό όμιλο και θα παίξει κατά σειρά με τις Σλοβακία (26/1, 12.30 ώρα Ελλάδας), Γαλλία (27/1, 19.00) και Γερμανία (29/1, 15.45). Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Που θα τη δείτε

Οι Ελληνίδες θα κάνουν το πρώτο σπριντ το πρωί της Δευτέρας 26/1, στις 10:30 στην τοπική ώρα, και 12:30 σε ώρα Ελλάδας. Όλες οι αναμετρήσεις της θα μεταδοθούν απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα από τη συχνότητα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.