Παραλίγο ξύλο ανάμεσα σε Μποχωρίδη και Γκραντ στο Άρης - Παναθηναϊκός (video)

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα ξεκίνησαν από μια φραστική αψιμαχία του Τζέριαν Γκραντ με τον Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ. Η εντάση κλιμακώθηκε όταν ο Λευτέρης Μποχωρίδης παρενέβη, με τον αρχηγό των Θεσσαλονικιών να πιάνεται στα χέρια τον Αμερικανό γκαρντ των «πρασίνων».

Οι διαιτητές και ο Κώστας Σλούκας έσπευσαν άμεσα προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποσοβήσουν τα χειρότερα. Μετά την εξέταση της φάσης στο βίντεο, οι διαιτητές χρέωσαν με από ένα αντιαθλητικό φάουλ τους Μποχωρίδη και Γκραντ, με το παιχνίδι να συνεχίζεται.