Η ώρα και τo κανάλι του Ολυμπιακός - Περιστέρι και των άλλων δύο αγώνων της Stoiximan GBL

Δείτε που θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Περιστέρι αλλά και τους υπόλοιπους αγώνες για την 17η αγωνιστική.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο 31/1

Στις 16:00 ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο την Καρδίτσα, με την αναμέτρηση να καλύπτεται από το ΕΡΤ Sports 1

Λίγο αργότερα, στις 18:15, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοξενεί το Περιστέρι (ΕΡΤ2 Σπορ), ενώ η ΑΕΚ τον Κολοσσό Ρόδου (ΕΡΤ Sports 1)

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο μετά από σχετικό αίτημα του «Δικέφαλου του Βορρά», λόγω του τραγικού δυστυχήματος των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Αναλυτικά μεταδόσεις του Σαββάτου 31/1

16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα - EΡΤ Sports 1

18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι - ΕΡΤ2 Σπορ

18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου - ΕΡΤ Sports 1

