Η ώρα και τo κανάλι του Ολυμπιακός - Περιστέρι και των άλλων δύο αγώνων της Stoiximan GBL

Η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο 31/1.

Στις 16:00 ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο την Καρδίτσα, με την αναμέτρηση να καλύπτεται από το ΕΡΤ Sports 1.

Λίγο αργότερα, στις 18:15, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοξενεί το Περιστέρι (ΕΡΤ2 Σπορ), ενώ η ΑΕΚ τον Κολοσσό Ρόδου (ΕΡΤ Sports 1).

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο μετά από σχετικό αίτημα του «Δικέφαλου του Βορρά», λόγω του τραγικού δυστυχήματος των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Αναλυτικά μεταδόσεις του Σαββάτου 31/1

16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα - EΡΤ Sports 1

18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι - ΕΡΤ2 Σπορ

18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου - ΕΡΤ Sports 1