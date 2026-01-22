Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός 68-74: Καρδιοχτύπησαν αλλά «άλωσαν» την Πόλη οι «ερυθρόλευκοι»

Έσπασε την «κατάρα» της Πόλης ο Ολυμπιακός έστω και αγχωτικά! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 74-68 της Αναντολού Εφές για την 24η αγωνιστική της EuroLeague και έφυγαν με το διπλό από την Τουρκία για πρώτη φορά από το μακρινό 2017. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα εμφανίστηκαν «διπρόσωποι» στο παιχνίδι, πραγματοποιώντας ένα άψογο πρώτο ημίχρονο και ένα προβληματικό (ιδίως επιθετικά) δεύτερο μέρος, δίνοντας στους Τούρκους ευκαιρία να επιστρέψουν από το -17.

Στο κρίσιμο τελευταίο πεντάλεπτο όμως ένα μεγάλο τρίποντο του Γουόκαπ (6π, 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ) και ο... σταθερά «ζεστός» Βεζένκοφ (19π, 5 ριμπάουντ) βγήκαν μπροστά και οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην σημαντική νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 15-8 και την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, έχοντας ακόμα «χρωστούμενο» το ματς με την Φενέρ.

Το ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άρχισε την αναμέτρηση με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Τζόουνς στο παρκέ, με τον τελευταίο να ξεκινά για πρώτη φορά στην βασική πεντάδα του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι, με το καλάθι του Παπανικολάου και δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ να δίνουν ένα γρήγορο 8-0 στην ελληνική ομάδα. Η Εφές έβγαλε αντίδραση και με 5 συνεχόμενους πόντους του Οσμάνι έριξε στους 4 την απόσταση (7-11, 5'). Ο Γουόκαπ έδωσε προσωρινά αέρα 10 πόντων στον Ολυμπιακό, ο Ντόζιερ όμως απάντησε άμεσα με τον ίδιο τρόπο ξεσηκώνοντας τον κόσμο στις κερκίδες. Ο Βεζένκοφ ανέλαβε... δράση στο κλείσιμο του πρώτου δεκαλέπτου, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται από νωρίς στο +12. (13-25, 10').

Ο Σέιμπεν Λι με 4 διαδοχικούς πόντους κράτησε κοντά στο σκορ την Εφές, σε ένα διάστημα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε καθαρό πλέι-μέικερ στο παρκέ, με τους ΜακΚίσικ και Φουρνιέ να κατεβάζουν την μπάλα. Η έξυπνη πάσα του Γουόρντ στον αμαρκάριστο Φουρνιέ και η άμεση εκτέλεση του Γάλλου έδωσε προβάδισμα 13ων πόντων στον Ολυμπιακό, που είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα σε όλο το πρώτο μέρος. Ο Πίτερς ευστόχησε στην βολή της τεχνικής ποινής του Ντόζιερ, αυτός αστόχησε στο τελευταίο σουτ του πρώτου μέρους και ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια στο +17. Σκορ ημιχρόνου 31-48.

Eurokinissi

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα το δεύτερο μέρος, με τον Ντόζιερ να κάνει ένα γρήγορο 5-0 μέσα σε ένα λεπτό. Ο Ολυμπιακός μέσα σε 2,5 λεπτά στο 3ο δεκάλεπτο έκανε και τα 5 του φάουλ, δίνοντας από νωρίς στην Εφές το δικαίωμα των βολών σε κάθε φάουλ. Η αστοχία των «ερυθρόλευκων» και το τρίποντο του Οσμάνι έριξε στους 5 τη διαφορά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί τάιμ-άουτ βλέποντας την ομάδα του να έχει «κολλήσει» ιδίως επιθετικά (45-50, 25'). Φουρνιέ και Γουόρντ έδωσαν «πνοή» επιθετικά, με τον τελευταίο να πετυχαίνει ένα δύσκολο λέι-απ με το οποίο ο Ολυμπιακός ανέκτησε διαφορά ασφαλείας (47-56, 28'). Ο Χολ δεν κατάφερε να συνδεθεί με το καλάθι σε προσπάθεια για κάρφωμα στο κλείσιμο της περιόδου, με την Εφές να μένει «ζωντανή« για το κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Δύο διαδοχικά καλάθια του Βάιλερ Μπαμπ έφεραν ξανά στο -5 τους Τούρκους στο πρώτο τρίλεπτο της 4ης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να παραμένει άστοχος και χωρίς ιδέες στην επίθεση του. Ο Ντόρσεϊ με ένα προσωπικό σουτ έδωσε μια λύση στους Πειραιώτες, που όμως είδαν τον Σέιμπεν Λι με πέντε πόντους να ρίχνει στο καλάθι τη διαφορά και να βάζει «φωτιά» στο τελευταίο πεντάλεπτο (61-63, 35'). Το μεγάλο τρίποντο του Γουόκαπ ανέβασε στο +6 την «ερυθρόλευκη» απόσταση, διατηρώντας σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό.

Αν και το παιχνίδι έμοιαζε να περνά πάλι στον έλεγχο της ομάδας του Μπαρτζώκα, το κάρφωμα του Λι κατέβασε ξανά στους 5 την διαφορά στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός όμως κράτησε την ψυχραιμία του και πήρε την νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74.