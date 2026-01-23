«Βόμβα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Το NBA Europe «έκλεψε» κορυφαία ομάδα από τη EuroLeague

Ένα βήμα πριν από τη μεγάλη αλλαγή φαίνεται πως βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, η «βασίλισσα» έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη FIBA για τη συμμετοχή της στο NBA Europe, τη νέα διοργάνωση που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2027.

Όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα, στη σκέψη των Μαδριλένων βρίσκεται εδώ και καιρό η αποχώρηση από τη EuroLeague, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, το Λονδίνο αποτέλεσε πρόσφατα κομβικό σημείο επαφών, καθώς στο περιθώριο των αγώνων κανονικής περιόδου του NBA που διεξήχθησαν εκεί, άνθρωποι της Λίγκας είχαν συναντήσεις με εκπροσώπους ομάδων της EuroLeague, ανάμεσά τους και της Ρεάλ Μαδρίτης.

#EuroLeague | No se ha concretado la firma, pero en las reuniones de Londres quedó, en principio, sellada la salida del club blanco del entorno máxima competición continental



— AS EuroLeague (@AS_Euroleague) January 23, 2026

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το NBA έχει θέσει στο στόχαστρο μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις για τη δημιουργία του NBA Europe, όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, η Λυών, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο, η Ρώμη, το Μόναχο, το Βερολίνο, η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη.

Η νέα λίγκα θα αποτελείται από 16 ομάδες, εκ των οποίων οι 12 θα έχουν μόνιμη συμμετοχή, ενώ οι 4 θα είναι προσωρινές. Μία θέση θα καταλαμβάνει η νικήτρια του Basketball Champions League, ενώ οι υπόλοιπες τρεις θα προκύπτουν μέσω εγχώριων διοργανώσεων, τις οποίες η FIBA σκοπεύει να αναβαθμίσει σημαντικά.