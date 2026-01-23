Ξέσπασε ο Λεσόρ: «Σταματήστε τα ψέματα, ούτε εγώ ξέρω πότε θα επιστρέψω»

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος παραμένει στα «πιτς» από τον περασμένο Μάιο και το Final Four του Άμπου Ντάμπι, τοποθετήθηκε δημόσια για να βάλει τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να επιστρέφει άμεσα στις προπονήσεις. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Ματίας Λεσόρ κάλεσε τους πάντες να σταματήσουν τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, υπογραμμίζοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ακριβής ημερομηνία για την επιστροφή του στα παρκέ.

Ο έμπειρος άσος τόνισε πως ούτε ο ίδιος, ούτε το ιατρικό επιτελείο ή η τεχνική ηγεσία μπορούν να προδικάσουν το πότε θα είναι 100% έτοιμος. Πρωταρχικός του στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της αποκατάστασής του, ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μόνο όταν το σώμα του το επιτρέψει πλήρως.

Stop lying to these ppl man stop bringing attention to my case. I just want to do my rehab in peace and get back to hoop! Once for all ANYONE who gives a date for my return is lying no doctor no journalist no coach no trainer (not even me) can give an accurate date for my return. https://t.co/hDJNKTlJcJ — Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 23, 2026

Η ανάρτηση του Γάλλου:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα στον κόσμο και να δίνετε προσοχή στην περίπτωσή μου. Απλώς θέλω να συνεχίσω την αποκατάστασή μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ! Μια για πάντα, ΟΠΟΙΟΣ δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα. Κανένας γιατρός, δημοσιογράφος, προπονητής ή γυμναστής (ούτε καν εγώ) δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για την επιστροφή μου».