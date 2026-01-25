Παναθηναϊκός - Μαρούσι 92-81: Ξέσπασαν οι «πράσινοι» με επιθετική πολυφωνία

Με έξι παίκτες του ρόστερ να μην είναι διαθέσιμοι για διαφορετικούς λόγους (Ναν, Οσμάν, Γιουρτσεβέν, Μήτογλου, Γκριγκόνις, Λεσόρ), ο Παναθηναϊκός AKTOR έβγαλε την υποχρέωση για τη Stoiximan GBL κόντρα στο Μαρούσι χωρίς νέες απώλειες.

Οι δέκα «πράσινοι» συνάντησαν μεγάλη αντίσταση από την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, αλλά με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, κατάφεραν να έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης, χωρίς να φορτσάρουν ιδιαίτερα.

Έτσι, πλέον, συγκεντρώνονται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (30/1, 21:45), όπου θέλουν την επιστροφή στις νίκες και στην EuroLeague.

Μπήκε με όρεξη το Μαρούσι και βρέθηκε στο +13

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με τους Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς, αλλά τους κράτησε στο glass-floor του Telekom Center Athens μόνο για 3 λεπτά. Σε εκείνο το σημείο άλλαξε έξαλλος ολόκληρη την πεντάδα, αφού η ομάδα του είχε ρόλο... θεατή στο γήπεδο και τα έκανε όλα λάθος. Το Μαρούσι με εξαιρετική διάθεση και μεγάλη ενέργεια και στις δύο πλευρές, προηγήθηκε 0-6 στο 2' και 2-10 στο 3'.

Ούτε οι Σλούκας, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ και Χολμς που μπήκαν στο ματς, έδειξαν βελτίωση. Το Μαρούσι προηγήθηκε με 13 πόντους (10-23 στο 8'), με την εικόνα των γηπεδούχων να είναι τραγική σε όλο αυτό το διάστημα. Στο τελευταίο δίλεπτο επέστρεψαν στο glass-floor οι Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος και Ερνανγκόμεθ για να πλαισιώσουν τον Χολμς και ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδρασή.

Αντίδραση με Γκραντ και «Ρόγκα»

Μείωσε σε 19-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ με το ξεκίνημα της δεύτερης έκανε ένα γρήγορο 7-0 με 5 πόντους από τον Ρογκαβόπουλο για να προσπεράσει για πρώτη φορά το Τριφύλλι με 26-25 στο 12'. Ο Εργκίν Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή διαμαρτυρόμενος για δύο σερί σφυρίγματα των διαιτητών, αλλά ο Γκραντ με ακόμα 5 πόντους διαμόρφωσε το 31-26 στο 14'. Με τον Σλούκα να δημιουργεί ο Παναθηναϊκός διατηρήθηκε μπροστά στο σκορ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (48-40), με 6/8 τρίποντα σε αυτή την περίοδο.

Με ένα καλάθι του Φαρίντ οι γηπεδούχοι βρέθηκαν για πρώτη φορά στο +10 (50-40), με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, αλλά το Μαρούσι υπενθύμισε πολύ γρήγορα στους παίκτες του Αταμάν, πως χωρίς συγκέντρωση και προσπάθεια δεν θα έφταναν στη νίκη. Με 8-0 σερί και τον Ντε Σόουζα να νικά κατά κράτος τον Φαρίντ κάτω από τη ρακέτα, μείωσε γρήγορα στο καλάθι. Ένα απίθανο καλάθι του Ερνανγκόμεθ και οι πόντοι του Σορτς στο τρανζίσιον, μαζί με το πρώτο τρίποντο του Αμερικανού στο ματς, έφεραν ξανά τον Παναθηναϊκό στο +9 (61-52), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο +10, με 5 σερί πόντους του Σαμοντούροβ (71-61).

Έξαλλος ο Αταμάν με τους διαιτητές

Στην τέταρτη περίοδο ο Εργκίν Αταμάν μοίρασε τον χρόνο και οι παίκτες του μοίρασαν θέαμα στους περίπου 9.000 θεατές που βρέθηκαν στο Telekom Center Athens. Πάντως, ο Τούρκος προπονητής είχε αρκετά παράπονα από τους διαιτητές για κάποιες αποφάσεις τους. Όταν, μάλιστα, δεν δόθηκε αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Σλούκα από τον Πάπας, μετά από τσάλεντζ που έκανε, στη συνέχεια ζήτησε τσάλεντζ για αντιαθλητικό... εις βάρος της ομάδας του, το οποίο φυσικά δεν εξετάστηκε!

