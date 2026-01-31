Παναθηναϊκός AKTOR: Ο «αειθαλής» Σλούκας και η δίκαιη υπόκλιση του Αταμάν

Μπορεί στο τέλος να έκανε δύσκολα τα εύκολα, όμως ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του και πέρασε από τη Λιόν, κερδίζοντας (79-78) τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Η επιστροφή των «πράσινων» στις ευρωπαϊκές νίκες, μετά την άδοξη ήττα στο Τελ-Αβίβ εναντίον της Μακάμπι, οφείλεται εν πολλοίς στον «26άρη» Κώστα Σλούκα.

Λατρεύει την ευθύνη και το απέδειξε με την επίδοσή του

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR άφησε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο παιχνίδι της Παρασκευής (30/10), παίζοντας για... τρεις, αφού η απουσία του Ναν, αλλά και η φτωχή επίδοση του Οσμάν, πολλαπλασίασαν την ευθύνη του απέναντι στους συμπαίκτες του και τον προπονητή, που καίγονταν για το αποτέλεσμα.

Ο Σλούκας ήταν καταιγιστικός από τα 6,75μ. (4/5 τρίποντα) και η επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της ομάδας του Αταμάν ήταν χαρακτηριστική (9 ασίστ).

Τελείωσε τον αγώνα σκοράροντας 26 πόντους (10/10 βολές, 2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα). Επίσης, έκλεψε τη μπάλα μία φορά, μάζεψε 3 ριμπάουντ και έκανε 4 λάθη.

Όλα αυτά, σε 28 λεπτά συμμετοχής, συλλέγοντας συνολικά 36 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης και παίρνοντας σπίτι του το βραβείο του αδιαμφισβήτητου MVP της αναμέτρησης.

Ο Αταμάν τον αποθέωσε γιατί είχε τους λόγους του

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην παρουσία του Σλούκα, αναφέροντας πως «ο Σλούκας είναι νικητής». Η δήλωσή του δεν είναι τυχαία.

Ο Σλούκας οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή της Ευρώπης και στα 36 του χρόνια δείχνει ικανός να αναπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του κορυφαίου παίκτη της ομάδας, Κέντρικ Ναν.

Ο Τούρκος τεχνικός, άλλωστε, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει για την ομάδα του ο Ναν, αλλά και ο Σλούκας όταν είναι καλά.

«Ξέρει ότι χωρίς τον Ναν, έχουμε πρόβλημα στην επίθεση. Φέρνει χαρακτήρα και θέληση στο παιχνίδι. Σε αυτές τις τρεις σεζόν, ο Σλούκας έχει πολλά τέτοια παιχνίδια. Είναι σημαντικό να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, γιατί πάντα βγάζει χαρακτήρα νικητή στο παρκέ», τόνισε καταλήγοντας, αφού πρώτα υπογράμμισε πως η εμφάνιση του Σλούκα απέδειξε πως το μπάσκετ δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά με το μυαλό και την εμπειρία.

Και τώρα... Ρεάλ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε από τη Λιόν, κερδίζοντας ένα παιχνίδι, το οποίο οι ιθύνοντες της ομάδας είχαν «κυκλωμένο» από την αρχή της σεζόν ως μία εύκολη νίκη. Η επικράτηση, βέβαια ήρθε εν τέλει δυσκολότερα από όσο θα περίμενε το επιτελείο του Τούρκου προπονητή.

Η επιστροφή της αποστολής για τον αγώνα εναντίον του Άρη στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο κρύβει παγίδες. Το «τριφύλλι» δοκιμάζεται το απόγευμα της Κυριακής (01/01, 16:00) στο Αλεξάνδρειο, έχοντας στραμμένα τα μάτια στον πολύ σημαντικό αγώνα εναντίον της Ρεάλ την Τρίτη (03/02, 21:15).

Το βεβαρυμένο πρόγραμμα της ομάδας, ωστόσο δεν αφήνει χώρο για σκέψη, παρά μόνο για συνεχόμενες νίκες, ώστε να επανέλθει η ηρεμία. Η εμφάνιση μπορεί να προβληματίζει τον Αταμάν, ο οποίος ανέφερε μετά τον αγώνα με τους Γάλλους πως οι παίκτες του έκαναν ορισμένα «ντροπιαστικά λάθη».

Η δήλωσή του έχει βάρος, αποδέκτες και ορίζοντα το άμεσο μέλλον. Γνωρίζει, άλλωστε πως η Ρεάλ, αλλά και η Παρτιζάν των πολλών προβλημάτων, που ακολουθεί την Παρασκευή (06/02) περιμένουν τους «πράσινους» στη... γωνία για να τους κάνουν τη ζημιά.

Σε μία ομάδα, που το ρόστερ της καθιστά απαγορευτική την αποτυχία, το «φάρμακο» στην εσωστρέφεια είναι τα νικηφόρα αποτελέσματα. Και το δυστυχές είναι πως ο Παναθηναϊκός AKTOR οφείλει μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας να βρει 3 συνεχόμενα από αυτά. Δυστυχές, κυρίως γιατί άπαντες στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» αναγνωρίζουν πως η κρίσιμη καμπή που διανύει ο Παναθηναϊκός στη σεζόν, δε του επιτρέπει περαιτέρω ολισθήματα, αφού η πίεση μπορεί να γίνει αφόρητη ακόμα και για τους πιο ικανούς...