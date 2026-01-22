Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός 75-71: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε το «τριφύλλι» στο Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός των μεγάλων απουσιών (Ναν, Οσμάν, Μήτογλου) πάλεψε σαν θηρίο στο εχθρικό Τελ Αβίβ, αλλά τα ελεύθερα χαμένα σουτ στο τέλος και διαιτητικές αποφάσεις του στέρησαν μια τεράστια νίκη επί της Μακάμπι (75-71).

Δυναμικό ξεκίνημα με Σορτς

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε την... έκπληξη ξεκινώντας με τους Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς, με τον Αμερικανό άσο που δεν είχε αγωνιστεί δευτερόλεπτο κόντρα στην Μπασκόνια να παίρνει το μήνυμα από τον προπονητή του και να μπαίνει με τρομερή διάθεση στο παρκέ. Με ασίστ, δύο κλεψίματα και καλάθι, μαζί με 5 πόντους του Γκραντ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 0-7 στο πρώτο δίλεπτο.

Η Μακάμπι, ωστόσο, αντέδρασε, όπως αναμενόταν και έτρεξε δικό της 6-0. Οι «πράσινοι» διατηρήθηκαν μπροστά στο σκορ με τις μάχες του Ερνανγκόμεθ και 5 πόντους από τον Ρογκαβόπουλο, αλλά ο Σόρκιν άρχισε να αποτελεί άλυτο πρόβλημα και με 6 δικούς του πόντους η Μακάμπι πέρασε για πρώτη φορά μπροστά (15-14). Βρέθηκε και στο +4 (20-16), με τον Τολιόπουλο να ξεκολλά την ομάδα του με τρίποντο από τα 8 μέτρα και ασίστ στον Φαρίντ, για το 20-21 της πρώτης περιόδου.

Πλήρωσε την αστοχία, αλλά αντέδρασε

Η αστοχία για τον Παναθηναϊκό ήταν μεγάλο πρόβλημα στην έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Και μάλιστα σε εντελώς ελεύθερα σουτ των Τολιόπουλου και Σαμοντούροβ από τις δημιουργίες του Σλούκα, με αποτέλεσμα η Μακάμπι να το εκμεταλλευτεί και με τους Κλαρκ και Μπλατ να βρεθεί για πρώτη φορά στο +7 (29-22 στο 14'). Η απάντηση ήρθε με ένα 0-5, αλλά ο Λούντμπεργκ χτύπησε τον Σλούκα στην άμυνα και πέτυχε με τη σειρά του 5 προσωπικούς πόντους (34-29).

Η επιστροφή του Σορτς στο παρκέ και η συμμετοχή του Γιουρτσέβεν για πρώτη φορά, όμως, έφερε σερί 6-0 για τους «πράσινους» για το νέο προβάδισμα (34-35). Το τάιμ του Κάτας έφερε δυναμική αντίδραση από τους γηπεδούχους, που με έκαναν με τη σειρά τους 6-0 με σημείο αναφοράς τον Ντάουτιν για το 40-35. Ο Γκραντ έδωσε ανάσα με τρίποντο, αλλά ο Ντάουτιν με βολές διαμόρφωσε το 42-39 του ημιχρόνου.

Ασταμάτητος ο Μπλατ, απάντησε ο Σορτς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την αρχική πεντάδα και τον Σορτς να συνεχίζει να έχει πολύ καλό ρυθμό. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός έβγαλε τρομερή σκληράδα στην άμυνα, με τον Χουάντσο να δίνει απίστευτες μάχες στα ριμπάουντ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με τον Γκραντ να έχει σπουδαίες επιλογές στην επίθεση και τον Σορτς να δημιουργεί για τον Χολμς, το Τριφύλλι προσπέρασε (53-57), αλλά ο Μπλατ ήταν σε τρομερή βραδιά από την περιφέρεια. Με δύο σερί τρίποντα έφτασε τα 4/4 κι έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Μακάμπι (59-57), αλλά την τελευταία λέξη στην τρίτη περίοδο είπε ο Σαμοντούροβ με δικό του τρίποντο από τη δημιουργία του Τολιόπουλου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε άσχημα, με τον Μπλατ να συνεχίζει το ρεσιτάλ από την περιφέρεια (5/5) και τον Μπρισέτ να στέλνει τη Μακάμπι στο +5 με καλάθι και φάουλ μέσα σε 1,5 λεπτό. Μέσα σε όλα ο Παναθηναϊκός χρεώθηκε με 4 φάουλ μέσα σε μόλις 3 λεπτά. Ο Σορτς ανέλαβε πρωτοβουλίες για να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ (67-66), αλλά στις επόμενες δύο επιθέσεις της Μακάμπι χάθηκαν συνολικά 4 αμυντικά ριμπάουντ. Το αποτέλεσμα ήταν οι γηπεδούχοι να ξεφύγουν με 5 (71-66), με 3:18 να απομένουν. Το ματς διακόπηκε για 5 λεπτά, καθώς οι διαιτητές δεν είδαν πως το χρονόμετρο είχε κολλήσει σε προηγούμενη επίθεση της ισραηλινής ομάδας και οι φιλοξενούμενοι κατέθεσαν ένσταση.

Απόφασεις που αλλοίωσαν το ματς

Ο Ρογκαβόπουλος μείωσε στους 3 με 2:30 για το τέλος (71-68) και ο Σορτς έβγαλε απίθανη άμυνα στα 2:07. Και σε εκείνο το σημείο ήρθε μια απίθανη απόφαση των διαιτητών να καθορίσει την εξέλιξη του αγώνα. Στην επαναφορά, ο Ρογκαβόπουλος χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ σε μια... θεατρική παράσταση στον Λιφ και η Μακάμπι ξαναπήρε την μπάλα. Για να ακολουθήσει μια ακόμα, με τον Λούντμπεργκ να απωθεί τον Σορτς, αλλά τον Μπισάνγκ να σφυρίζει φάουλ για βολές για το 73-68!

Ο... άνιωθος Ρογκαβόπουλος απάντησε με τρίποντο στα 1:37 (73-71). Η άμυνα βγήκε, το τρίποντο του Χουάντσο μπήκε και βγήκε, ενώ και ο Σορτς αστόχησε από το επιθετικό ριμπάουντ του Χολμς. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια ακόμα άμυνα με 30 δεύτερα να απομένουν, με τον Μπλατ να βγάζει ξεκάθαρα με τον αγκώνα του την μπάλα εκτός στη διεκδίκηση του ριμπάουντ, παρότι οι διαιτητές έκαναν 5 λεπτά να βγάλουν άκρη από το τσάλεντζ του Κάτας.

Το ματς πάγωσε για τα καλά, αφού υπήρχε πρόβλημα στα χρονόμετρα και τον ηλεκτρονικό πίνακα. Η επανεκκίνηση έγινε μετά από 10 λεπτά συνολικά, με το Τριφύλλι να έχει δύο ελεύθερα σουτ με Σλούκα και Γκραντ, αλλά κανένα δεν βρήκε στόχο... Ο Λούντμπεργκ πήρε το φάουλ στα 6 δευτερόλεπτα και κρατώντας την ψυχραιμία του έδωσε τη νίκη στη Μακάμπι.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71

Πηγή: Athletiko.gr