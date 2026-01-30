Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον της Βιλερμπάν στη Γαλλία

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στη Γαλλία χωρίς τον Κέντρικ Ναν, αλλά με «ετοιμοπόλεμους» τους Οσμάν, Χολμς και Μήτογλου με στόχο να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές νίκες μετά την ήττα (75-71) από τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ στο Ισραήλ.

Αντίπαλος του, η ανίσχυρη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος πριν το παιχνίδι αναφέρθηκε στην τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έπειτα από το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, βρίσκονται στο 14-10 (9η θέση), ενώ οι Γάλλοι παραμένουν στο 6-18 και εντοπιζονται στην προτελευταία θέση (19η) του βαθμολογικού πίνακα.

Ο αγώνας ξεκινάει στις 21:45 και μπορείτε να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξή του στο Athletiko.gr.