Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-79: «Επτάστερη» εμφάνιση Σλούκα και επιστροφή στις νίκες

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος επικράτησε της Βιλερμπάν στη Γαλλία με 78-79, για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Η απουσία του Κέντρικ Ναν για ένα ακόμα παιχνίδι επηρέασε πολύ την επιθετική παραγωγή των «πράσινων» που δεν μπορούσαν να βγάλουν εύκολα συνεργασίες στο παρκέ. Ωστόσο μετά το αρχικό 4λεπτο (διάστημα στο οποίο δέχθηκαν 14 πόντους και έμειναν στο -11), βασίστηκαν στην άμυνά τους και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 15-10, αφού παρά τις τάσεις... «αυτοκτονίας» στο τέλος, απέφυγαν το κάζο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε 26 πόντους με (4/5 τρίποντα) και 9 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες οι Τζέριαν Γκραντ (15 πόντοι, 3 ασίστ) και Ρισόν Χολμς (11 πόντοι, 9 ριμπάουντ), ορεξάτος στην επιστροφή του μετά από σχεδόν ένα μήνα ο Ντίνος Μήτογλου (8 πόντοι, 4 ριμπάουντ σε 19 λεπτά).

Πλέον, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά απευθείας στη Θεσσαλονίκη, για το ματς της Κυριακής (1/2) με τον Άρη κι εν συνεχεία έχει μπροστά του τη διπλή αγωνιστική με Ρεάλ στο Telekom Center Athens (3/2) και Παρτίζαν στο Βελιγράδι (5/5).

Στο -11 πριν... μπει στο γήπεδο, αντίδραση με Σλούκα, Γκραντ

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Σορτς, Τολιόπουλο, Ρόγκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς, αλλά το γρήγορο 5-0 της Βιλερμπάν, σε συνδυασμό με την αστοχία της ομάδας του στις πρώτες επιθέσεις (3 σερί τρίποντα μετά από δύο επιθετικά δεν βρήκαν στόχο), τον «υποχρέωσε» μετά από 2 λεπτά να ρίξει τον Γκραντ στο παρκέ αντί του Έλληνα γκαρντ, που είχε δύο άστοχα σουτ. Ο Αμερικανός πέτυχε το πρώτο καλάθι των «πράσινων» μετά από 2,5 λεπτά αγώνα, αλλά αμυντικά ο Παναθηναϊκός ήταν για μια ακόμα φορά ασυνεπής. Με τον Ανγκόλα να έχει συμμετοχή σε 11 πόντους (6 δικούς του και 2 ασίστ) η γαλλική ομάδα προηγήθηκε με 14-3 στο 4'.

Ο Αταμάν έριξε εσπευσμένα τον Σλούκα και ο αρχηγός ανέλαβε δράση. Με 7 δικούς του πόντους, πρόσφερε... παρέα στο σκοράρισμα στον Γκραντ (8 πόντοι) και το Τριφύλλι μείωσε στον πόντο 16-15, με τον Χολμς να κυριαρχεί σε αυτό το διάστημα αμυντικά στη ρακέτα με τρία μπλοκ, παρότι οι Γάλλοι είχαν 7 επιθετικά ριμπάουντ. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν στη συνέχεια ευκαιρίες να πάρουν προβάδισμα, αλλά δεν βρέθηκε... τρίτος σκόρερ στην πρώτη περίοδο, η οποία έκλεισε στο 17-15.

Φορτσάτος στην επιστροφή του ο Μήτογλου και προσπέραση

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τρεις άστοχες επιθέσεις και τη δεύτερη περίοδο, με τον Αταμάν να προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα φέρνοντας στο παρκέ ξανά τον Σορτς αντί του Σλούκα και τον Μήτογλου για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Και ο Έλληνας φόργουορντ ήταν αυτός που έφερε το ματς στα ίσα για πρώτη φορά μετά το τζάμπολ (17-17). Με τις άμυνες να βγαίνουν, ο Φαρίντ έδωσε το πρώτο «πράσινο» προβάδισμα στο 13'. Στη συνέχεια, όμως, Καλαϊτζάκης και Σορτς αστόχησαν σε λέι απ για να επιστρέψει η Βιλερμπάν, χάρη σε δύο καλάθια των κορυφαίων της στο παρκέ, Ανγκόλα και Αζινσά. Ένα τρίποντο του Ρογκαβόπουλου και δύο σερί καλάθια του Μήτογλου, επανέφεραν το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό (25-28). Η άμυνα διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο και με τρίποντο του Σλούκα, αλλά και ένα καλάθι του Ρογκαβόπουλο στον αιφνιδιασμό, ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο στο +6 (29-35).

Με Σλούκα οδηγό

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και στο +9 (29-38) στο πρώτο δίλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, συνεχίζοντας την καλή δουλειά στην άμυνα, αλλά στη συνέχεια ο Ανγκόλα κέρδισε 5 σερί βολές και κράτησε κοντά στο σκορ την ομάδα του. Σορτς και Ρογκαβόπουλος επέστρεψαν στο παρκέ, με τους «πράσινους» να φτάνουν στην πρώτη διψήφια διαφορά τους στο παιχνίδι με τη συμπλήρωση 5 λεπτών στην τρίτη περίοδο (33-44). Η Βιλερμπάν έβγαλε αντίδραση με τον Ερτέλ να ανεβάζει ρυθμούς δημιουργικά και να δημιουργεί εύκολα καλάθια για τους Βοτιέ και Σέλιας (40-46). Ο Σλούκας, όμως, πήρε το ματς πάνω του στο τελευταίο δίλεπτο, με μεγάλα καλάθια και δημιουργίες που επανέφεραν το +11 (44-55).

Η Βιλερμπάν ξεκίνησε επιθετικά και στις δύο πλευρές του παρκέ την τέταρτη περίοδο, ψάχνοντας την αντεπίθεση που θα άλλαζε τα δεδομένα. Και με τον Ερτέλ να κάνει σούπερ δεύτερο ημίχρονο, αλλά και τον Ανγκόλα σε καταπληκτική βραδιά, μείωσε στους 5 μετά από 3 λεπτά (54-59). Ο Γκραντ πέτυχε σημαντικό τρίποντο, η άμυνα βγήκε και ο Χολμς επανέφερε διψήφια διαφορά (54-64). Μαζί με τους 4 πρώτους πόντους του Οσμάν, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε ξανά και έβαλε τις βάσεις για την αναγκαία νίκη στη Λιόν, ξεφεύγοντας και με 15 πόντους. Στο τέλος, η χαλαρότητα των «πράσινων» και κάποια αβίαστα λάθη, επέτρεψαν στους Γάλλους να μειώσουν στο δίποντο (75-77) με 2,5 δεύτερα να απομένουν. Ο Σλούκας ευστόχησε στις βολές και ο Ανγκόλα με τρίποντο στη λήξη του χρόνου διαμόρφωσε το τελικό 78-79.



ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79

Πηγή: Athletiko.gr