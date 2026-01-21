Παναθηναϊκός: Το παράδειγμα του εργατικού Τολιόπουλου και οι αυστηρές αποφάσεις του Αταμάν

Υπάρχει... ζωή στον πλανήτη Παναθηναϊκός λοιπόν. Μετά από την αποφυγή μιας (δίκαιης με βάση την εικόνα των δύο ομάδων) ήττας στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τη GBL, το «τριφύλλι» αντέδρασε και ξέσπασε στη Μπασκόνια (93-74), επιστρέφοντας στις νίκες στη EuroLeague. Η θετική εμφάνιση αυτή ήρθε με τρόπο... ελληνικό, και κυρίως με μεγάλο κέρδος και ξεκάθαρο πρόσωπο του αγώνα έναν παίκτη που μοιάζει αδικημένος από την -μέχρι τώρα- διαχείριση του από τον Εργκίν Αταμάν. Τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Αυτός τελείωσε την αναμέτρηση ως πρώτος σκόρερ, αυτός κέρδισε με το σπαθί του την απόλυτη αποθέωση από ολόκληρο το Telekom Center Athens, αυτός (απ)έδειξε πως είναι εδώ. Όχι μόνο ως μια λύση για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, ούτε για να έχει αγωνιστεί (μέχρι χτες) μόλις σε 2 αγώνες EuroLeague και 13 λεπτά. Ο... Πιστολιόπουλος είναι αποδεδειγμένα πια παίκτης υψηλού επιπέδου, τόσο αγωνιστικού, όσο και πνευματικού.

Δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να εμφανίζεται τόσο έτοιμος στην μοναδική πραγματική ευκαιρία που του παρουσιάζεται, όντας ως τώρα πρακτικά συμπληρωματική επιλογή στα μάτια του προπονητή του. Οι 21 πόντοι (5/9 3π) με τις 5 ασίστ για κανένα λάθος, είναι απλώς μια επιβράβευση με καθυστέρηση, για έναν πραγματικό εργάτη που περιμένει καρτερικά την ευκαιρία του. Και κυρίως, η αρχή της (κανονικής) παρουσίας του χαρισματικού σκορερ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Vassilis Toliopoulos on his record night, this was your moment, your night! #EveryGameMatters pic.twitter.com/WsYCbiJpIm — EuroLeague (@EuroLeague) January 20, 2026

Ο σκληρός Αταμάν έκανε... πράξη αυτό που δεν ήθελε να παραδεχτεί εδώ και καιρό

Μετά το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και την αγχωτική νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον εξαιρετικό ΠΑΟΚ, ο Εργκίν Αταμάν μας προειδοποίησε υπογραμμίζοντας πως «ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω με κάποιους παίκτες. Δεν θέλω να εκθέσω ονόματα αλλά δεν ξέρω τι να κάνω». Ονόματα μπορεί να μην έδωσε ο Τούρκος, τα μηδέν λεπτά των Σορτς και Γιούρτσεβεν κόντρα στη Μπασκόνια πάντως δίνουν μια απάντηση στα λεγόμενα του ίδιου.

Ο Αμερικάνος με εξαίρεση μια περίοδο εκλάμψεως σε εκείνα τα σπουδαία διπλά σε Παρίσι και Μαδρίτη δεν έχει καταφέρει να βρει διακριτό ρόλο στους «πράσινους», ενώ για τον Γιούρτσεβεν τα καλά του και τα κακά του έχουν αναλυθεί αρκετές φορές. Στο θέμα του Σορτς πάντως θα πρέπει να βρεθεί κάποια στιγμή τρόπος να προσφέρει αυτά που ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει στο παρκέ. Δεν είναι και ενδεδειγμένο να μην αγωνίζεται λεπτό ένας εκ των κορυφαίων της περασμένης σεζόν σε ολόκληρη τη λίγκα συνέχεια.

Ακόμα και έτσι πάντως, το σημαντικό είναι πως ο Αταμάν βρήκε τον παλιό του εαυτό. Πήρε δύσκολες αποφάσεις, «έσφιξε» το ροτέισον όπως μόνο εκείνος ξέρει και ο Παναθηναϊκός φόρεσε ξανά την ταυτότητα του.

Ο Σαμοντούροφ και η αξία των Ελλήνων του ρόστερ

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ/Πηγή:Eurokinissi

Κλείνοντας, αξίζει να γίνει μια ειδική αναφορά στα υπόλοιπα ελληνόπουλα του Επτάστερου. Ο Σαμοντούροφ, ο Καλαϊτζάκης, ο αρχηγός Σλούκας και φυσικά ο πρωταγωνιστής Τολιόπουλος, αντιλαμβάνονται τι εστί Παναθηναϊκός και σε περιόδους «κρίσης», θα είναι πάντα αυτοί που θα μπορέσουν να επαναφέρουν την ηρεμία.

Ο «Σάμο» αποτελεί το δεύτερο κέρδος της αναμέτρησης, αρπάζοντας την δική του ευκαιρία τώρα που απουσιάζει ο Μήτογλου. Ο Αταμάν στις δηλώσεις του τόνισε πως τόσο αυτός όσο και ο Τολιόπουλος είναι έτοιμοι να σταθούν στο επίπεδο της EuroLeague και αυτό μένει πια να αποδειχτεί στην πράξη στο άμεσο μέλλον. Πρώτα όμως, τα βλέμματα στρέφονται στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι στο Ισραήλ...