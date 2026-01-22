Live η «μάχη» του Παναθηναϊκού στο Ισραήλ απέναντι στην Μακάμπι για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 24η αγωνιστικής της EuroLeague. Το «τριφύλλι» μετά από μια σειρά προβληματικών εμφανίσεων τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Basket League έβγαλε αντίδραση απέναντι στη Μπασκόνια και θέλει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο στο Ισραήλ. Με τον Κέντρικ Ναν να απουσιάζει ξανά και τον Τολιόπουλο να κάνει αισθητή την παρουσία του, ο Εργκίν Αταμάν ελπίζει πως θα μπορέσει η ομάδα του να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Μακάμπι.

