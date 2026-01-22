Euroleague: Η ώρα και το κανάλι της «μάχης» του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Εφές

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι και αυτό το απέδειξε με τη νίκη του απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο γεμάτο ΣΕΦ, πριν από δύο ημέρες (20/1). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει την τύχη να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του (πλην του Μιλουτίνοφ που τραυματίστηκε στο κεφάλι) και ταξίδεψε στη Κωνσταντινούπολη με στόχο το «διπλό» που θα τον φέρει πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας και την πρώτη τετράδα.

Ο Τάισον Γουόρντ. Πηγή: Eurokinissi

Η αποστολή μόνο εύκολη δεν θα είναι, αφού θα αγωνιστούν στο αφιλόξενο για τους ίδιους Sinan Erdem κι ελπίζουν να σταματήσουν ένα αρνητικό σερί επτά συνεχόμενων ηττών στο γήπεδο της Εφές.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19.30 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports 4

Δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μακάμπι

Ο Βασίλης Τολιόπουλος / Πηγή: Eurokinissi

Οι «πράσινοι» πέρασαν μια μίνι-κρίση στα προηγούμενα παιχνίδια σε Euroleague και Basket League και θέλουν να αποδείξουν πως έχουν γυρίσει σελίδα. Τα κατάφεραν περίφημα απέναντι στη Μπασκόνια, με τον Τολιόπουλο να κάνει ρεκόρ καριέρας και πλέον θα δοκιμαστούν εκτός έδρας απέναντι στη Μακάμπι, ελπίζοντας να επαναλάβουν ό,τι έκανε και ο Ολυμπιακός πριν από λίγες ημέρες.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21.05 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime