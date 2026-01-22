Οι ώρες και τα κανάλια για τις «μάχες» Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις

Στην Ουγγαρία και την Βουδαπέστη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενείται από την Φερεντσβάρος για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο για τους «πράσινους», που σε ενδεχόμενο θετικό αποτέλεσμα θα έχουν εξασφαλίσει στο απόλυτο τη παρουσία τους στα νοκ άουτ της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η μεγάλη αναμέτρηση της «Groupama Arena» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00, ενώ θα καλυφθεί τηλεοπτικά τόσο από τον ΑΝΤ1, όσο κι από το COSMOTE SPORT 4.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Μπέτις με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στη επόμενη φάση του Europa League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να υπολογίζει στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκληρώνει τις εντός έδρας υποχρεώσεις του για την League Phase της διοργάνωσης την Πέμπτη (22/01) το βράδυ (19:45) κόντρα στους Ισπανούς με πολλές ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Η σπουδαία αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.