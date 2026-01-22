Live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην «παγωμένη» Ουγγαρία με την Φερεντσβάρος για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω του την πολύ βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ στη Stoiximan Super League και αντιμετωπίζει στην κρύα Ουγγαρία την Φερεντσβάρος, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» θέλουν την νίκη για να εξασφαλίσουν δεδομένα την παρουσία τους στην πρώτη 24δα, «κερδίζοντας» παράλληλα και ψυχολογία ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Οι εντεκάδες

Φερεντσβάρος: Γκρόφ, Σισέ, Ρέμακερς, Σάλαϊ, Μακρέκις, Λέβι, Ρομάο, Γκανιχόφσκι, Κάντου, Γιουσίφ, Ζαχαρίασεν

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σβιντέρσκι

