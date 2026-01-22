Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1: Η... οβίδα του Ζαρουρί κλείδωσε την πρόκριση για το «τριφύλλι»

Γλύτωσε από σκηνικά... Γλασκώβης ο Παναθηναϊκός! Το «τριφύλλι» έχασε σημαντικότατες ευκαιρίες να προηγηθεί, βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα πέναλτι (62')του Πάλμερ Μπράουν, κατάφερε όμως να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) χάρη σε μια οβίδα του Ζαρουρί (86')στην 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Πελίστρι παραλίγο να γίνει μοιραίος για τους «πράσινους», σπαταλώντας -όπως και στη Γλασκώβη- σημαντικές ευκαιρίες να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του στο πρώτο μέρος. Για καλή του τύχη, ο Ζαρουρί βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και η πρόκριση στην ενδιάμεση φάση είναι πλέον γεγονός.

Με τον πόντο αυτό η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs της διοργάνωσης και την ερχόμενη Πέμπτη (29/11, 22:00) θα υποδεχτεί στο ΟΑΚΑ την Ρόμα, σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο.

Το ματς

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία να προηγηθεί. Ο Σφιντέρσκι συνεργάστηκε με τον Πελίστρι, αυτός άδειασε τον αντίπαλο του, βρέθηκε σε τετ-α-τετ και έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Γκοφ στο 11ο λεπτό. Το παιχνίδι δεν είχε πολλές τελικές, με το «τριφύλλι» να δημιουργεί ξανά καλές προϋποθέσεις στο 28', όταν από την απίθανη κάθετη του Μπακασέτα ο Πελίστρι κοντρόλαρε και προσπάθησε να βγει σε θέση βολής, ανοίγοντας παραπάνω την μπάλα για να την μπλοκάρει ο Γκροφ.

Eurokinissi

Η Φερεντσβάρος απείλησε με αξιώσεις την εστία του Λαφόν στο 36΄, με τον Λέβι να αποφεύγει το μαρκάρισμα του Τουμπά, να επιχειρεί ένα μακρινό σουτ και την μπάλα να περνά δίπλα από την εστία του Παναθηναϊκού. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό και τρία λεπτά αργότερα μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα στρώθηκε στον Ρέμακερς, το δυνατό σουτ του οποίου πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου οι παίκτες του Μπενίτεθ είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αγγίζοντας το γκολ σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά στο 54ο λεπτό ο Πάλμερ Μπράουν οδήγησε την αντεπίθεση, έφτασε στα όρια της περιοχής και με το αριστερό ανάγκασε τον Γκρόφ να κάνει μια σπουδαία επέμβαση στο παραθυράκι της εστίας του. Δύο λεπτά αργότερα από την σέντρα του Καλάμπρια με το εξωτερικό ο Κυριακόπουλος πήρε την κεφαλιά, με τον τερματοφύλακα της Φερεντσβάρος να διώχνει ξανά σε κόρνερ.

Η τύχη δεν ήταν με το μέρος του Παναθηναϊκού, αφού σε μια περίεργη φάση η μπάλα βρήκε στο χέρι του Πάλμερ Μπράουν, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι χωρίς να τσεκάρει ο ίδιος την φάση στο VAR. Ο Γιουσούφ ανέλαβε την εκτέλεση και στο 62' οι Ούγγροι άνοιξαν το σκορ.

Eurokinissi

Ο Παναθηναϊκός έπεσε για λίγο μετά το γκολ που δέχτηκε, απειλήθηκε σε μερικές περιπτώσεις, κατάφερε όμως να βρει την ηρεμία του και να πάρει ξανά τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο 86' ο Ζαρουρί έγινε κάτοχος της μπάλας, έφερε την μπάλα στο αριστερό και με ένα απίστευτο σουτ ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Eurokinissi

Το «τριφύλλι» πίεσε, είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Γκροφ με φάουλ στα όρια της περιοχής, η εκτέλεση του Μπακασέτα όμως βρήκε στο τείχος και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο.

Φερεντσβάρος: Γκροφ, Σισέ, Ράεμεκερς, Γκ. Σαλάι, Μακρέκις, Λέβι (73’ Έτβες), Ζούλιο Ρομάο, Κανισόφσκι, Καντού, Γιουσούφ (80’ Ζόζεφ), Ζακάριεσεν.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν (73’ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες (73’ Ζαρουρί), Κυριακόπουλος (84’ Πάντοβιτς), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι (90’+1’ Ταμπόρδα).