Ελληνικό ντέρμπι στον ορίζοντα; Οι πιθανότητες για Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ εξασφάλισαν την παρουσία τους στα playoffs του Europa League και άνοιξαν ένα σενάριο που… μυρίζει ντέρμπι. Ένα ενδεχόμενο ελληνικό ζευγάρωμα για μια θέση στους «16» θα αποτελούσε ιστορική στιγμή, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο πρεστίζ για το ελληνικό ποδόσφαιρο.



Το μοντέλο προβλέψεων του Football Meets Data έριξε φως στα πιθανά ζευγαρώματα του Παναθηναϊκού, παρουσιάζοντας μια λίστα με αντιπάλους και τα αντίστοιχα ποσοστά. Στην κορυφή βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ με 16,2%, ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 12,2%, ενώ τρίτη είναι η Φερεντσβάρος με 9,9%. Η Βικτόρια Πλζεν (9,1%) και ο Ερυθρός Αστέρας (8,4%) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των πιο πιθανολογούμενων αντιπάλων.



Εκεί ακριβώς, στο ίδιο ποσοστό με τον Ερυθρό Αστέρα, εμφανίζεται και ο ΠΑΟΚ με 8,4%. Με απλά λόγια, σχεδόν 1 στις 12 πιθανότητες «δίνουν» ένα ελληνικό ντέρμπι στα playoffs, ένα σενάριο που δεν μπορεί να θεωρηθεί απίθανο, αλλά ούτε και το επικρατέστερο. Πίσω από τον «Δικέφαλο του Βορρά» ακολουθούν η Θέλτα με 6,7%, η Μπολόνια με 6,3%, η Γκενκ με 5,5% και η Στουτγκάρδη με 4,8%, ενώ πιο χαμηλά βρίσκονται ομάδες όπως η Μπέτις (4%), η Πόρτο (3%) και η Λιλ (2,8%).

