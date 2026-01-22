Παναθηναϊκός: Κλείνει τον 21χρονο Καμπίνι για το αριστερό άκρο της άμυνας

Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με την Μόλντε για την απόκτηση του Σαμουκέλε Καμπίνι φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» δεδομένα βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση (και) αριστερού μπακ, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού φαίνεται πως έχουν ξεχωρίσει τον νεαρό (21 χρονών) αριστερό μπακ ως επιλογή πίσω από τον Γιώργο Κυριακόπουλο, με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς να έχει χάσει τη θέση του στο ροτέισιον και να δείχνει κοντά στην έξοδό του από την ομάδα, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ποιος είναι ο Σαμουκέλε Καμπίνι

Ο Σαμουκέλε Καμπίνι γεννήθηκε στη Νότια Αφρική στις 15 Μαρτίου 2004 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες των Ορλάντο Πάιρατς, ενός από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας. Αγωνίστηκε μέχρι τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, πριν μετακομίσει το καλοκαίρι του 2023, σε ηλικία 19 ετών, στην ΤΣ Γκάλαξι.



Στην πρώτη του σεζόν σε επίπεδο ανδρών κατέγραψε 15 συμμετοχές και μοίρασε δύο ασίστ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 πρόσθεσε άλλες 23 εμφανίσεις μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και η Μόλντε κινήθηκε για την απόκτησή του, καταβάλλοντας ποσό που άγγιξε τις 760.000 ευρώ.

Με τη φανέλα της νορβηγικής ομάδας μέτρησε 23 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 ανταμείφθηκε με την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής, με την οποία έχει ήδη τέσσερις διεθνείς παρουσίες.

Πηγή: Athletiko.gr