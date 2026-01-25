Ολυμπιακός: Επιμένουν οι Άγγλοι για Μουζακίτη και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζει να παίζει δυνατά για τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, με τη Daily Mail να αποκαλύπτει το έντονο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του νεαρού μέσου, ο οποίος εξελίσσεται σε ένα από τα πιο περιζήτητα «project» της Ευρώπης.

Οι εμφανίσεις του Χρήστου Μουζακίτη στο Champions League με τον Ολυμπιακό έχουν προκαλέσει αίσθηση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τους κορυφαίους συλλόγους να κοιτάζουν ολοένα και πιο... ζεστά την περίπτωση του. Μετά τη φημολογούμενη πρόταση-μαμούθ της Λεβερκούζεν ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπαίνει δυναμικά στο κάδρο, αναζητώντας τον παίκτη που θα ηγηθεί της μεσαίας γραμμής στη νέα εποχή που ξεκινά στο «Ολντ Τράφορντ».

Επένδυση για τη «μετά-Κασεμίρο» εποχή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας, οι «κόκκινοι διάβολοι» παρακολουθούν στενά την πρόοδο του διεθνούς χαφ, θεωρώντας τον ιδανικό διάδοχο για το κενό που θα αφήσει η αποχώρηση του Κασεμίρο. Η Γιουνάιτεντ φαίνεται να στρέφεται σε μια πολιτική επένδυσης σε παίκτες με υψηλή προοπτική εξέλιξης, και ο νεαρός άσος συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητά το τεχνικό επιτελείο: τεχνική κατάρτιση, τακτική πειθαρχία και προσωπικότητα που υπερβαίνει το νεαρό της ηλικίας του.