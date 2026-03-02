Μεταγραφική «βόμβα» με Ντε Φράι στα σκαριά για τον Ολυμπιακό (vid)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, την ώρα που... η μάχη για την κατάκτηση της Stoiximan Super League βαδίζει στην πιο κρίσιμη καμπή της. Μετά το σημαντικό διπλό στις Σέρρες και την άνοδο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως εξετάζουν περιπτώσεις από το πάνω ράφι για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής.

Το ενδιαφέρον για τον Στέφαν Ντε Φράι

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον έμπειρο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό της Ίντερ, Στέφαν Ντε Φράι. Το συμβόλαιο του 34χρονου στόπερ με τους «νερατζούρι» ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, γεγονός που τον καθιστά μια εξαιρετικά ελκυστική περίπτωση για την εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ωστόσο, το έργο των Πειραιωτών δεν αναμένεται εύκολο, καθώς το ίδιο δημοσίευμα εμπλέκει στην υπόθεση και συλλόγους από την Premier League, όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Νιούκαστλ. Ο Ντε Φράι διαθέτει τεράστια εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ιταλίας κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας του στο Μιλάνο.

🚨🆕 #InterMilan 🇳🇱

Olympiacos place Stefan de Vrij on transfer list!



📌 34-year-old Dutch defender → Inter contract expires this summer, free agent.



👀 Nottingham Forest & Newcastle also linked. pic.twitter.com/ig7VGh1kNl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 2, 2026

Στο «κάδρο» και ο Στίβεν Ενσίμπα

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το όνομα του Ολυμπιακού συνδέθηκε και με άλλο μεταγραφικό στόχο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «africa foot», οι άνθρωποι της ομάδας παρακολουθούν στενά τον 29χρονο επιθετικό της Κραϊόβα, Στίβεν Ενσίμπα, δείχνοντας πως η προεργασία για τη θερινή μεταγραφική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει σε πολλαπλά μέτωπα.