Τρόμος στη Ρώμη: Ένοπλη ληστεία στο σπίτι μέσου της Ρόμα από συμμορία που τον κλείδωσε σε δωμάτιο

Το βράδυ της Δευτέρας (16/3), o Νιλ Ελ Αϊνάουι που αγωνίζεται με την φανέλα της Ρόμα, έπεσε θύμα απαγωγής και ληστείας στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την Τριγκόρια. Πρόκειται για μία περιοχή στην οποία έχουν σημειωθεί πολλές ληστείες και απόπειρες εισβολής τα τελευταία χρόνια, με τους δείκτες να εμπνέουν ανησυχία, αφού στην Τρινγκόρια διαμένουν πολλοί παίκτες των «τζιαλορόσι».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής «Gazatta dello Sport», μια ομάδα έξι ανδρών ντυμένων στα μαύρα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, οπλισμένοι με πιστόλια, εισέβαλαν στο σπίτι του Μαροκινού ποδοσφαιριστή αφού έσπασαν τα κάγκελα ενός παραθύρου.

⚠️ Nottata da incubo per Neil #ElAynaoui.



Il centrocampista è stato sequestrato e derubato nella sua villa da una banda di malviventi.



Μόλις μπήκαν στο σπίτι, κλείδωσαν τον ίδιο, την μητέρα του, τον αδερφό του, και την σύντροφο του, σε ένα δωμάτιο και έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, ένα Rolex και αρκετές επώνυμες τσάντες.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, όμως ακόμη δεν έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες, προκειμένου να τους συλλάβουν και βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης των ευθυνών. Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι ότι ο ποδοσφαιριστης και οι συγγενείς του πέρασαν μια τρομακτική βράδια που δεν θα ξεχάσουν εύκολα.