Ντιλέτα Λεότα: Ποζάρει ημίγυμνη παρά την εγκυμοσύνη της και προκαλεί αντιδράσεις

Η Ντιλέτα Λεότα θεωρείται εδώ και καιρό η πιο όμορφη δημοσιογράφος στον κόσμο και πολυάριθμες φωτογραφίες το επιβεβαιώνουν.



Τώρα έβαλε ξανά φωτιά στο Instagram όταν δημοσίευσε ημίγυμνες φωτογραφίες που δείχνουν και την προχωρημένη εγκυμοσύνη της.

Screenshot

Η ελκυστική Ιταλίδα και σταρ του καναλιού DAZN, η οποία είναι γνωστή για το ιδιαίτερο στυλ της, μοιράστηκε φωτογραφίες που σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσαν πολυάριθμες αντιδράσεις και σχόλια από τους ακολούθους της.



Πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο αποκαλυπτική σε αυτή τη φάση της ζωής της.

Screenshot

Οι αποκαλυπτικές εμφανίσεις της Λεότα



Στο μεταξύ, με ένα μακρύ, στενό μαύρο φόρεμα που αποκάλυπτε το πλούσιο μπούστο της, η Λεότα εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση μέσων ενημέρωσης και έκλεψε την προσοχή όλων των παρευρισκομένων.



Όπως συνήθως, η Λεότα συνδύασε την κομψότητα με την άνεση, επιβεβαιώνοντας γιατί είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές προσωπικότητες στην ιταλική αθλητική δημοσιογραφία.

Italian soccer reporter Diletta Leotta swings for the fences at her daughter’s 2nd birthday in a see-through dress and ends up becoming a mom of the year nominee. pic.twitter.com/XpKCefpDiz — Sean Joseph (@sjoseph_sports) August 18, 2025

Παρεμπιπτόντως, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, εμφανίστηκε στον εορτασμό γενεθλίων της δίχρονης κόρης της, με ένα διαφανές φόρεμα που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση κατέκλυσαν γρήγορα τα κοινωνικά δίκτυα, και πολλοί χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους που η Λεότα επέλεξε έναν τόσο τολμηρό συνδυασμό για μια οικογενειακή, παιδική γιορτή.



Ενώ κάποιοι σχολίασαν ότι «το στυλ δεν έχει όρια και ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ντύνεται όπως θέλει», άλλοι επεσήμαναν ότι ήταν ένα «ακατάλληλο ντύσιμο» για μια τέτοια περίσταση. «Είσαι κανονική;» της έγραψε ένας από τους χρήστες στα social media.