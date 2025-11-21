Ελεονόρα Ινκαρντόνα: Η εντυπωσιακή ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου τράβηξε ξανά τα βλέματα (pic)

Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα με την εκθαμβωτική της παρουσία, τραβάει τα βλέμματα στα ιταλικά γήπεδα, και όχι μόνο. Η 34χρονη ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου του DAZN βρέθηκε στο Σαν Σίρο για να καλύψει τη νίκη της Ίντερ με 2-0 επί της Λάτσιο, και όπως ήταν λογικό, κάποιοι φίλαθλοι δεν παρακολούθησαν και πολύ τον αγώνα. Αυτό γιατί ήταν απασχολημένοι κοιτάζοντας την προκλητική εμφάνιση της Ινκαρντόνα, η οποία φορούσε μια κοντή δερμάτινη φούστα, ένα κομψό πουκάμισο ξεκούμπωτο για να φαίνεται το στήθος, αυτά κάτω από ένα κομψό παλτό.

Η ίδια δεν παρέλειψε φυσικά να ανεβάσει φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου έχει 1,3 εκατομμύρια ακολούθους, μετά τον αγώνα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Με όλους αυτούς τους αριθμούς και τα στατιστικά στοιχεία, ένιωσα λίγο σαν καθηγήτρια».

Η ρεπόρτερ έβαλε φωτία και στο instagram, με τους θαυμαστές της να τρελαίνονται και να δέχεται σωρεία σχολίων και μηνυμάτων όπως: «Υπέροχο, πανέμορφο. Εντυπωσιακό ντύσιμο, τρελό δερμάτινο μίνι», με έναν άλλον να γράφει «Φαίνεσαι υπέροχη με γυαλιά». Κάποιοι δεν παρέλειψαν να εκφράσουν πόσο τυχερός είναι ο, κατά δέκα χρόνια νεότερος σύντροφός της, και ποδοσφαιριστής της Μίλαν, Σαμουέλε Ρίτσι γράφοντας: «Τι γυναίκα, τι κορίτσι, τι θέαμα... Ζηλεύω τόσο πολύ τον Ρίτσι».

Η σέξι ρεπόρτερ βρέθηκε στο στόχαστρο για τις εμφανίσεις της

Η 34χρονη Ινκαρντόνα είχε σχολιαστεί έντονα απο την Γερμανίδα συνάδελφό της Βαλεντίνα Μακέρι, της άλλοτε παίκτριας, η οποία εργάζεται πλέον στην «BILD». Η Μάκερι είναι η συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο: «Να γ@μ!θε! η γυναικεία ενδυνάμωση: Το μεγάλο λάθος του μοντέρνου φεμινισμού», και επιτέθηκε στην ιταλίδα ρεπόρτερ κάνοντας λόγο για «πρόστυχο ντύσιμο», με την Ινκαρντόνα να απαντάει: «Το στυλ είναι σαφώς μέρος της προσωπικής και της επαγγελματικής ταυτότητας. Για μένα, η μόδα είναι η γλώσσα μου. Με βοηθάει να εκφράζω αυτό που είμαι και να νιώθω αυτοπεποίθηση ακόμη και έναν περιβάλλοντα χώρο όπου κυριαρχείται από άντρες και υψηλή πίεση. Δεν εγκαταλείπω ποτέ τη θηλυκότητά μου, αντίθετα τη χρησιμοποιώ ως δύναμη. Όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, είσαι έτοιμη για όλα».