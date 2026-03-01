Ελεονόρα Ινκαρντόνα: Η εμφάνιση της Ιταλίδας ρεπόρτερ χωρίς εσώρουχο προκαλεί ταχυκαρδίες (video)

Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα συνηθίζει να προκαλεί ταχυπαλμίες με τις εκθαμβωτικές της εμφανίσεις. Η σέξι Ιταλίδα ρεπόρτερ του DAZN με μια τολμηρή εμφάνισή της άφησε για ακόμη μια φορά τους φανς της με το στόμα ανοιχτό.

Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια της Serie A έχει μεγάλο κοινό που την ακολουθεί λόγω των τολμηρών και εντυπωσιακών εμφανίσεών της την ώρα των αγώνων, με το προφίλ της στο Instagram να έχει πολύ μεγάλη θέαση και απήχηση. Αυτή την φορά η 35χρονη Ιταλίδα εντυπωσίασε το κοινό της φορώντας ένα ανοιχτό μαύρο σακάκι και κοστούμι. Η κομψή εμφάνισή της δεν ολοκληρώθηκε με τίποτα άλλο, καθώς απαρνήθηκε πουκάμισο και εσώρουχο, αφήνοντας λίγα στη φαντασία.

Όπως αναμενόταν το προφίλ της πήρε... φωτία από τους 1,4 εκατομμύρια ακολούθους της, με πολλούς να την αποθεώνουν και να εκφράζουν τον θαυμασμό τους. Με σχόλια όπως «σούπερ μόντελ», «υπέροχη» και μερικά πιο εκφραστικά όπως το «Όμορφη γυναίκα και πολύ όμορφο σώμα», οι φανς της εξέφρασαν τον θαυμασμό τους ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που η Ινακρντόνα έχει ακούσει και αρνητικά σχόλια που λένε πως οι εμφανίσεις της είναι προκλητικές και δεν αρμόζουν στα γήπεδα.

Να υπενθυμίσουμε πως η 35χρονη ρεπόρτερ είναι καιρό σε σχέση με τον 24χρονο Ιταλό μέσο της Τορίνο Σαμουέλε Ρίτσι, για τον οποίο είχε μιλήσει σε συνέντευξή της στην La Gazzetta dello Sport, παραδεχόμενη: «Είμαι πολύ χαρούμενη μαζί του. Τον γνώρισα σε μια από τις πιο περίπλοκες περιόδους της ζωής μου».