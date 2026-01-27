Ποια είναι η σέξι σύντροφος του Κόουλ Πάλμερ που «γονατίζει» τα social media (pic)

Παρά τον τραυματισμό που κρατά τον Κόουλ Πάλμερ μακριά από τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου της Τσέλσι, το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του παραμένει έντονο, αυτή τη φορά λόγω της προσωπικής του ζωής. Η Ολίβια Χόλντερ, μοντέλο και influencer, έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τον Άγγλο διεθνή και οι αναρτήσεις της δεν περνούν απαρατήρητες.



Η Χόλντερ, η οποία έχει εμφανιστεί τόσο σε αγώνες των «μπλε» στο Στάμφορντ Μπριτζ όσο και σε προσωπικές εξόδους με τον Πάλμερ, δημοσίευσε πρόσφατα δύο φωτογραφίες στο Instagram που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Χωρίς συνοδευτική λεζάντα, πόζαρε φορώντας ένα μαύρο σύνολο, ολοκληρωμένο με χρυσές γόβες, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη της σιλουέτα και τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς της.

Οι «κρυφές» εμφανίσεις που φουντώνουν τις φήμες

Με περισσότερους από 13.000 ακολούθους στο Instagram, η Ολίβια Χόλντερ φημολογείται πως διατηρεί σχέση με τον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, κάτι που ενισχύθηκε από φωτογραφίες που είχε ανεβάσει από το γήπεδο της ομάδας την περίοδο της Πρωτοχρονιάς.

Η Χόλντερ είχε βρεθεί στις κερκίδες και στην αναμέτρηση της Τσέλσι με την Άστον Βίλα τον Δεκέμβριο, όπου οι Λονδρέζοι γνώρισαν την ήττα με 2-1, ενώ εθεάθη και στο Cobham, το προπονητικό κέντρο του συλλόγου. Παράλληλα, το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί και στο Winter Wonderland, κρατώντας μεγάλα λούτρινα αρκουδάκια, με τον Πάλμερ να προσπαθεί να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας φορώντας κουκούλα.