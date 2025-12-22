Σπορ Αγγλία Ποδόσφαιρο Γυναικών Instagram εσώρουχα Γυναίκα

Μαντελίν Ράιτ: Η ξανθιά ποδοσφαιρίστρια που ποζάρει με εσώρουχα και «ρίχνει» το Instagram

Η Μαντελίν Ράιτ, πέρα από τις επιδόσεις της στο ποδόσφαιρο... απασχολεί τους followers της με την σέξι εμφάνιση της.

Χρήστος Μπατάκας

Η Μαντελίν Ράιτ μπορεί να μην είναι γνωστή στο ευρύ κοινό για τις ποδοσφαιρικές της κατακτήσεις, ωστόσο η ίδια, συχνά πυκνά... αναστατώνει τους followers της στο Instagram με τις αναρτήσεις της. 

Η ίδια είχε συνεργαστεί πρόσφατα με την εταιρεία εσωρούχων Ann Summers και παρά τον κακό καιρό που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ράιτ ανέβασε τη θερμοκρασία ποζάροντας με ένα μαύρο σετ εσωρούχων.

Να σημειωθεί πως πρόσφατα, η Ράιτ, μετά από την θητεία της σε Leyton Orient και Charlton, υπέγραψε συμβόλαιο με την Chatham Town, μια ομάδα με έδρα το Κεντ.



Η Chatham Town ανακοίνωσε τη μεταγραφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Καλωσορίζουμε θερμά τη Μαντελίν», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία της παίκτριας με τη νέα της φανέλα. Οι οπαδοί έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά την κίνηση.

