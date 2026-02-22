Από το WWE… στο Playboy: Η Τσέλσι Γκριν βάζει «φωτιά» με τις αποκαλύψεις της (pics)

Η 30χρονη Καναδή παλαιστής, μία από τις εννέα αθλήτριες που είδαν την πόρτα της εξόδου από το WWE, μιλά πλέον ανοιχτά για τα επόμενα βήματά της και αυτά δεν περιορίζονται στα ρινγκ.



Σε συνέντευξή της στη βρετανική «Metro», η Τσέλσι Γκριν αποκάλυψε ότι θέλει να δοκιμάσει την τύχη της στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα σε ταινία θρίλερ. Ωστόσο, η δήλωση που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια ήταν άλλη: «Προσπαθώ να έρθω σε επαφή με το Playboy και ελπίζω να γίνει».



Η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να χτίσει ένα πιο πολυδιάστατο προφίλ, αξιοποιώντας τόσο την εμπειρία της από το επαγγελματικό wrestling όσο και τη δυναμική παρουσία της στα social media. Με περισσότερους από 620.000 followers στο Instagram, φροντίζει να κρατά το κοινό της… σε εγρήγορση, ανεβάζοντας συχνά εντυπωσιακές φωτογραφίες.



Το μόνο σίγουρο; Η Τσέλσι Γκριν δεν σκοπεύει να μείνει εκτός... τίτλων για πολύ. Και αν τελικά η συνεργασία με το Playboy προχωρήσει, τότε το comeback της θα είναι εκτός ρινγκ αλλά με ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο.