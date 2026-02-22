Αδιανόητο περιστατικό: Ποδοσφαιριστής επιτέθηκε σε γυναίκα διαιτητή (vid)
Ο Γκουστάβο Μάρκες επιτέθηκε στην γυναίκα διαιτητή, Νταϊάνε Μουνίζ, προκαλώντας αντιδράσεις στην Βραζιλία.
Η ένταση ξέφυγε μετά τον αποκλεισμό της Red Bull Bragantino στα πλέι-οφ απέναντι στη São Paulo FC όταν ένας ποδοσφαιριστής επιτέθηκε σε γυναίκα διαιτητή. Ο 24χρονος αμυντικός, εμφανώς εκνευρισμένος, προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «δεν έχει νόημα να ορίζεται γυναίκα διαιτητής σε ματς τέτοιας σημασίας», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν ήταν «ειλικρινής» και ότι η διαιτητής ευνόησε τη Σάο Πάουλο. Παρά τις αναφορές του σε «σεβασμό προς τις γυναίκες», τόνισε ότι δεν θεωρεί πως η Μουνίζ είχε την ικανότητα να διευθύνει ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.
Οι δηλώσεις του έγιναν viral μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media και στον βραζιλιάνικο Τύπο.
Η συγγνώμη και η αντίδραση του συλλόγου
Λίγη ώρα αργότερα, ο Μάρκες επιχείρησε να ανασκευάσει, δηλώνοντας πως ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τη διαιτητή και τη βοηθό της, καθώς και «από όλες τις γυναίκες». Όπως παραδέχτηκε, η σύζυγος και η μητέρα του τον επέπληξαν για τη συμπεριφορά του.
Η Red Bull Bragantino εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, καταδικάζοντας τα σεξιστικά σχόλια του ποδοσφαιριστή και ξεκαθαρίζοντας πως «η απογοήτευση από έναν αποκλεισμό δεν δικαιολογεί τέτοιες δηλώσεις». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα εξετάσει τις πειθαρχικές κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον παίκτη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τόσο ο Μάρκες όσο και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου επισκέφθηκαν τα αποδυτήρια των διαιτητών για να ζητήσουν προσωπικά συγγνώμη.