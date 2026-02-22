Αδιανόητο περιστατικό: Ποδοσφαιριστής επιτέθηκε σε γυναίκα διαιτητή (vid)

Η ένταση ξέφυγε μετά τον αποκλεισμό της Red Bull Bragantino στα πλέι-οφ απέναντι στη São Paulo FC όταν ένας ποδοσφαιριστής επιτέθηκε σε γυναίκα διαιτητή. Ο 24χρονος αμυντικός, εμφανώς εκνευρισμένος, προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων.



Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «δεν έχει νόημα να ορίζεται γυναίκα διαιτητής σε ματς τέτοιας σημασίας», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν ήταν «ειλικρινής» και ότι η διαιτητής ευνόησε τη Σάο Πάουλο. Παρά τις αναφορές του σε «σεβασμό προς τις γυναίκες», τόνισε ότι δεν θεωρεί πως η Μουνίζ είχε την ικανότητα να διευθύνει ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.

⚠️ Mais um pedido de desculpas de Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino:



“Pedi perdão pra Daniela (Daiane* Muniz) e para a assistente dela. Peço perdão a todas as mulheres. Estou mal, triste. Minha esposa e minha mãe já me xingaram.”



🎥 @alinnefanelli pic.twitter.com/xo8IqGDXwK — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 22, 2026



Οι δηλώσεις του έγιναν viral μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media και στον βραζιλιάνικο Τύπο.



Η συγγνώμη και η αντίδραση του συλλόγου



Λίγη ώρα αργότερα, ο Μάρκες επιχείρησε να ανασκευάσει, δηλώνοντας πως ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τη διαιτητή και τη βοηθό της, καθώς και «από όλες τις γυναίκες». Όπως παραδέχτηκε, η σύζυγος και η μητέρα του τον επέπληξαν για τη συμπεριφορά του.

O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida.



Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo… pic.twitter.com/xJXi0FVsLj — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 22, 2026



Η Red Bull Bragantino εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, καταδικάζοντας τα σεξιστικά σχόλια του ποδοσφαιριστή και ξεκαθαρίζοντας πως «η απογοήτευση από έναν αποκλεισμό δεν δικαιολογεί τέτοιες δηλώσεις». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα εξετάσει τις πειθαρχικές κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον παίκτη.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τόσο ο Μάρκες όσο και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου επισκέφθηκαν τα αποδυτήρια των διαιτητών για να ζητήσουν προσωπικά συγγνώμη.