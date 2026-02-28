IFAB: Αποφάσεις για αλλαγές στην χρήση του VAR - Τι προβλέπεται

Το VAR έχει πλέον καθιερωθεί στο ποδόσφαιρο, όμως οι αρμόδιοι συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους για να το βελτιώσουν. Τον τελευταίο χρόνο προστέθηκε το ημιαυτόματο οφσάιντ (SAOT), ενώ πιο πρόσφατα εφαρμόστηκε το Football Video Support (FVS), ένα σύστημα παρόμοιο με το VAR που χρησιμοποιείται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και επιτρέπει στους προπονητές να ζητούν επανεξέταση συγκεκριμένων φάσεων, με τις συζητήσεις στο Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών να διεξάγονται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τις αρμοδιότητες του VAR, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει και σε περιπτώσεις όπου μέχρι σήμερα δεν είχε δικαίωμα, όπως στις δεύτερες κίτρινες κάρτες και στα κόρνερ.

Όπως τόνισε πρώην Ισπανός διαιτητής, στα καθαρά αντικειμενικά ζητήματα, όπως το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος, η τεχνολογία γίνεται εύκολα αποδεκτή, όπως συμβαίνει και στο τένις με το αν η μπάλα είναι μέσα ή έξω. Ωστόσο, όταν πρόκειται για φάσεις που απαιτούν ερμηνεία, τα πράγματα δυσκολεύουν.

Ακόμη και το οφσάιντ, που θεωρείται σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικό, μπορεί να περιλαμβάνει υποκειμενικά στοιχεία, όπως το αν ένας παίκτης επηρεάζει τον αντίπαλο. Συνεπώς, η τεχνολογία μπορεί να περιορίσει τα λάθη, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη κρίση.

Eurokinissi

Αυτοί είναι οι 4 κανονισμοί που θέλει να εισάγει η IFAB

Αυστηρότερος κανονισμός για τραυματισμούς Χρονόμετρο στις εκτελέσεις άουτ και πλαγίων Κανονισμός 10 δευτερολέπτων στις αλλαγές παικτών Διεύρυνση αρμοδιοτήτων VAR

Ανησυχίες για τις αρνητικές συνέπειες

Ηδη πάντως ορισμένα πρωταθλήματα, εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές ανεπιθύμητες συνέπειες από τους νέους κανονισμούς της IFAB. Το όριο του ενός λεπτού ως ενδιάμεση λύση για τους τραυματισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες του «BBC», παραμένουν φόβοι για αρνητικές επιπτώσεις. Η ανησυχία είναι ότι μια απουσία ενός λεπτού θα έκανε πολύ πιθανότερο να δεχθεί η ομάδα γκολ όταν παίζει με 10 παίκτες. Ακόμα και τα 30 δευτερόλεπτα προκαλούν ήδη εκνευρισμό στους οπαδούς, και οι ανεπιθύμητες συνέπειες από γκολ που δέχεται η ομάδα θα μπορούσαν να αυξήσουν την πίεση στους διαιτητές.

Αν και αναγνωρίζεται ότι οι παίκτες χρησιμοποιούν υποτιθέμενους τραυματισμούς για να διακόψουν το παιχνίδι, θεωρείται ότι η επέκταση του χρονικού ορίου θα μπορούσε να τιμωρήσει αδικαιολόγητα τους πραγματικά τραυματίες παίκτες.