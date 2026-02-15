Το viral περιστατικό στη Σερβία: Γυναίκα διαιτητής τραυματίστηκε και έγινε... αλλαγή απ' την κερκίδα

Αναπάντεχη τροπή πήρε η αναμέτρηση για το Κύπελλο ποδοσφαίρου γυναικών της Σερβίας ανάμεσα στη ŽFK Mašinac και τη ŽFK Partizan Sloga, με τις γηπεδούχες να επικρατούν 3-1 και να εξασφαλίζουν την πρόκριση στα προημιτελικά.



Λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η διαιτητής της αναμέτρησης, Marina Živković, τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αδυνατούσε να συνεχίσει. Το πρόβλημα έγινε άμεσα αντιληπτό, με το ιατρικό επιτελείο να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η αποχώρησή της κρίθηκε αναπόφευκτη.



Η λύση από την εξέδρα



Καθώς δεν είχε οριστεί τέταρτος διαιτητής για το παιχνίδι, οι διοργανωτές βρέθηκαν μπροστά σε αδιέξοδο. Η λύση, όμως, βρισκόταν στις κερκίδες. Η Mima Stanković, πρώην ποδοσφαιρίστρια της Mašinac και εν ενεργεία διαιτητής, παρακολουθούσε το ματς ως θεατής και κλήθηκε να αναλάβει δράση.



Μετά από περίπου 15 λεπτά διακοπής, η Stanković φόρεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό, πήρε τη σφυρίχτρα και οδήγησε το παιχνίδι μέχρι το τελικό σφύριγμα, διασφαλίζοντας την ομαλή ολοκλήρωση της αναμέτρησης.



Viral σκηνές σε ζωντανή μετάδοση



Το περιστατικό απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα, καθώς ο αγώνας μεταδιδόταν ζωντανά από το σερβικό δίκτυο TV Arena Sport. Οι εικόνες της αλλαγής διαιτητή εν μέσω αγώνα έκαναν γρήγορα τον γύρο των social media, προσθέτοντας μια ξεχωριστή υποσημείωση στην πρόκριση της Mašinac.

Bizarna scena u srpskom ženskom fudbalu: Sudija se povredila, zamena stigla iz publike https://t.co/kt5787aoMv #ženskifudbal via @MozzartSport — Mozzart Sport (@MozzartSport) February 14, 2026

Παρότι το αγωνιστικό αποτέλεσμα έδωσε το «εισιτήριο» στις γηπεδούχες για την επόμενη φάση, το γεγονός που θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων είναι η ετοιμότητα και ο επαγγελματισμός που επέδειξε μια διαιτητής από… τις εξέδρες.