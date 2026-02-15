Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πρωτοφανές περιστατικό και καυγάς σε αγώνα κέρλινγκ (vid)

Ένα απίθανο συμβάν που δεν συνάδει με το πνεύμα του ευ αγωνιζέσθαι που συνήθως επικρατεί στο κέρκλινγκ, έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της αναμέτρησης του Καναδά με την Σουηδία στην Παρασκευή (13/02) για τον προκριματικό γύρο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.



Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια του round-robin, μετά από παρατήρηση του Σουηδού Όσκαρ Έρικσον, για την, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, παράτυπη επαφή του Μαρκ Κένεντι με την πέτρα μετά την απελευθέρωσή της. Μάλιστα, η κατηγορία αυτή εξόργισε τον Καναδό που ξεκίνησε να βρίζει.

🫣Scandal in the calmest sport in the world



The Swedes accused Team Canada of cheating at the Olympics — and then it all kicked off… pic.twitter.com/oRx1taYDaQ — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026





Κατά την διάρκεια του φραστικού επεισοδίου ο Κένεντι προέβει σε μερικές ανάρμοστες εκφράσεις προς το πρόσωπο του αντιπάλου του, λέγοντας: «Μπορείς να πας να γ@@@», και τονίζοντας πως ποτέ δεν θα προχωρούσε σε μια τέτοια παράβαση.



Ο 44χρονος μετέπειτα παραδέχτηκε ότι είπε τα παραπάνω λόγια, υπογραμμίζοντας πως είχε αυτό το ξέσπασμα διότι προσβλήθηκε από τις κατηγορίας περί νοθείας. Παράλληλα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κέρλινγκ τον προειδοποίησε για την συμπεριφορά του. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Καναδάς εν τέλει πήρε την νίκη με 8-6.