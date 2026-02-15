25χρονη τενίστρια αποσύρεται με αιχμές: «Θέλω να πω ένα τεράστιο άντε γ****»

Η Ντεστάνι Αϊάβα αποφάσισε να κλείσει το κεφάλαιο του επαγγελματικού τένις, μιλώντας ανοιχτά για την πίεση, την εκμετάλλευση και τις απειλές που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Μέσα από μία μακροσκελή ανάρτηση, περιέγραψε το άθλημα ως έναν «τοξικό σύντροφο», που όσο την πλήγωνε, την κρατούσε δεμένη με έναν κύκλο πόνου και επιστροφών.



Η Αϊάβα εξηγεί ότι από πολύ μικρή είχε συνειδητοποιήσει πως το τένις δεν ήταν το πραγματικό της πάθος, αλλά συνέχιζε να παίζει είτε από αίσθημα χρέους προς τον εαυτό της και τους υποστηρικτές της, είτε από φόβο για ένα νέο ξεκίνημα.



«Συνεχώς έψαχνα τι ήταν αυτό που μου έδινε γαλήνη και όχι οδύνη», γράφει, περιγράφοντας τις δυσκολίες που βίωσε τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Επιπλέον, κατήγγειλε τους ανθρώπους που της έστελναν μισογυνιστικά ή ακόμη και απειλητικά μηνύματα, αλλά και τη γενικότερη τοξική κουλτούρα στον χώρο του τένις, όπου πίσω από τα λευκά ρούχα και τις φινέτσες κρύβονται ρατσισμός, ομοφοβία και εχθρότητα προς ό,τι θεωρείται «διαφορετικό».



Η τενίστρια καταλήγει με μήνυμα αυτογνωσίας και προσωπικής απελευθέρωσης: «Ο τελευταίος μου στόχος είναι να ξυπνάω κάθε μέρα και να λέω αληθινά ότι αγαπώ αυτό που κάνω. Είμαι 25 χρονών και νιώθω ότι έχω μείνει πίσω σε σχέση με τους άλλους. Ξεκινάω από την αρχή και επίσης είμαι φοβισμένη. Αλλά είναι καλύτερο από το να ζήσω μια ζωή που δεν μου κάνει».



Η Αϊάβα, με την ειλικρίνεια και την αποφασιστικότητά της, ανοίγει έναν δημόσιο διάλογο για τις σκληρές πραγματικότητες του επαγγελματικού αθλητισμού και την ανάγκη για έναν χώρο που να σέβεται και να προστατεύει τους αθλητές πέρα από τις νίκες και τις ήττες.