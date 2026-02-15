Keely Hodgkinson: Ποια είναι η «καυτή» Ολυμπιονίκης που με μια ανάρτηση... άναψε φωτιές (pic)

Η 23χρονη Βρετανίδα πρωταθλήτρια Keely Hodgkinson μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άλμπουμ 12 φωτογραφιών από τις τελευταίες εβδομάδες της καθημερινότητάς της, σε μια περίοδο όπου οι χειμερινοί αθλητές της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκονται σε αγωνιστική δράση στο Μιλάνο-Κορτίνα.



Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε μια εικόνα όπου ποζάρει στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, αναδεικνύοντας τη σκληρή δουλειά που κάνει στη φυσική της κατάσταση, ενώ η τελευταία φωτογραφία της δημοσίευσης τη δείχνει με ένα εντυπωσιακό, διάφανο κίτρινο φόρεμα, έτοιμη για βραδινή έξοδο. Το συγκεκριμένο look συγκέντρωσε πληθώρα σχολίων και θετικών αντιδράσεων.

Στο πλευρό της βρέθηκαν και δύο ακόμη κορυφαίες Βρετανίδες αθλήτριες: η επταθλήτρια Katarina Johnson-Thompson και η σπρίντερ Imani-Lara Lansiquot, οι οποίες επίσης επέλεξαν ιδιαίτερα σύνολα για τη βραδινή τους εμφάνιση. Στα σχόλια της ανάρτησης δεν άργησε να εμφανιστεί και η Ολλανδή σταρ των 400 μ. με εμπόδια, Femke Bol, με emojis που πρόδιδαν τον ενθουσιασμό της.



Οι φίλοι της Hodgkinson έσπευσαν να της ευχηθούν καλή επιτυχία για τη νέα αγωνιστική χρονιά, με αρκετούς να κάνουν λόγο για «νέες προκλήσεις» και «στόχους κορυφής».





Από το Παρίσι στην επόμενη πρόκληση



Η νεαρή δρομέας έγραψε ιστορία το 2024, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 800 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο αρκέστηκε στο χάλκινο, ωστόσο παραμένει μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στις μεσαίες αποστάσεις παγκοσμίως.



Το επόμενο αγωνιστικό της ραντεβού είναι στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα επιδιώξει να ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν.



Η Hodgkinson δείχνει να διατηρεί ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην αγωνιστική πειθαρχία και τη δημόσια εικόνα της. Και αν κρίνει κανείς από την απήχηση της τελευταίας της ανάρτησης, η επιρροή της εκτείνεται πολύ πέρα από τα 800 μέτρα.