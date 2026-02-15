Οριστικό: Αυτή είναι η ημέρα που έρχεται ο Χέιζ-Ντέιβις στην Ελλάδα

Η μεγάλη στιγμή για τους φίλους του Παναθηναϊκού έφτασε: ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ, που είχε χαρακτηριστεί MVP του Final Four του 2025, αναμένεται στην Αθήνα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Η άφιξή του σηματοδοτεί την επιστροφή του στην Ευρώπη μετά την καλοκαιρινή του προσπάθεια στο NBA.



Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της ομάδας, η ώρα άφιξης δεν έχει γίνει γνωστή και δεν θα υπάρξει υποδοχή από δημοσιογράφους ή φιλάθλους, ώστε να διασφαλιστεί η ηρεμία και η συγκέντρωση του παίκτη.



Ενσωμάτωση και προπονήσεις



Ο Χέιζ-Ντέιβις θα συμμετάσχει στις προπονήσεις της ομάδας από τη Δευτέρα, όπου θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μετρήσεις για να αξιολογηθεί η αγωνιστική του κατάσταση. Αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια, πιθανότατα και για την αποστολή της ομάδας στην Κρήτη για τις υποχρεώσεις του Κυπέλλου.



Η μεταγραφή του Αμερικανού σταρ αποτελεί σημαντική ενίσχυση για το «τριφύλλι», ενισχύοντας την ομάδα του Αταμάν στην προσπάθεια της για το καλύτερο πλασάρισμα στη EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα.