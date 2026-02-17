Η σέξι πρωταθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας και το... μπούστο αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Ένα νέο ολυμπιακό ρεκόρ, μία χορηγική συμφωνία αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων και μία καλλονή Ολλανδή πρωταθλήτρια, που προκάλεσε... εγκεφαλικά στους θεατές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία. Πώς η Γιούτα Λίρνταμ ανέτρεψε τις ισορροπίες, ανοίγοντας «πόλεμο» με τη ΔΟΕ.

Η εντυπωσιακή 27χρονη πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας της. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, καταρρίποντας μάλιστα το Ολυμπιακό ρεκόρ στο αγώνισμα των 1000 μ. πατινάζ ταχύτητας.

What a performance 👏



The moment Jutta Leerdam broke the Olympic record to take gold 🥇 pic.twitter.com/RStIR6akha — TNT Sports (@tntsports) February 9, 2026

Τα βλέμματα των θεατών, βέβαια, συγκέντρωσε ο «τολμηρός» πανηγυρισμός της.

Η εξάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γιούτα Λίρνταμ, προσέθεσε στο «παλμαρέ» της ακόμη μία δίακριση κύρους και για να το πανηγυρίσει, εμφανώς συγκινημένη από το μοναδικό της κατόρθωμα, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της και άνοιξε αμέσως τη ζακέτα της, αποκαλύπτοντας το μπούστο της. Η κίνηση αρχικά προκάλεσε ερωτηματικά. Όμως, θεωρείται απολύτως δικαιολογημένη.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η Nike και η συμφωνία του ενός εκατομμυρίου

Το εντυπωσιακό μπούστο της Λίρνταμ καλυπτόταν από ένα ειδικά σχεδιασμένο λευκό εσώρουχο, το οποίο επιμελήθηκε η Nike. Η Λίρνταμ συνεργάζεται με τους «γίγαντες» της αθλητικής ένδυσης και σύμφωνα με την Φρεντερίκ ντε Λάατ, ιδρύτρια της εταιρείας «Branthlete» που εξειδικεύεται στη διαφήμιση γυναικών αθλητριών, η συμφωνία της Ολλανδής πρωταθλήτριας με τη δημοφιλή εταιρεία ενδέχεται να της αποφέρει περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ!

Βάσει του χορηγικού deal και των στατιστικών, η Λίρνταμ εξασφαλίζει ένα μικρό χρηματικό ποσό για κάθε έναν από τους ακόλουθούς της στα κοινωνικά δίκτυα, που αλληλεπιδρά με τη δημοσίευση για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε.

Πρόκειται για ένα μάλλον αμελητέο ποσό, το οποίο, όμως πολλαπλασιάζεται εκθετικά όσο το βίντεο αναπαράγεται και οι αντιδράσεις από τους χρήστες των social media αυξάνονται. Η σέξι πρωταθλήτρια αριθμεί μέχρι στιγμής 6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Η τελική αποτίμηση του πανηγυρισμού της Λίρνταμ σε οικονομικά δεδομένα δεν είναι ακόμα εφικτή, όμως αν συνυπολογίσουμε πως η Nike, η οποία διατηρεί λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα με περισσότερους από 290 εκατομμύρια ακολούθους, αναδημοσίευσε το video με τον πανηγυρισμό της Ολλανδής πρωταθλήτριας, αυτό αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Οι αντιδράσεις από τον Τύπο

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι θεατές εμφανίζονται διχασμένοι. Από τη μία, το εντυπωσιακό μπούστο σε συνδυασμό με την απαράμιλλη γοητεία της Λίρνταμ κέρδισαν τις εντυπώσεις από μία μερίδα του κοινού.

Από την άλλη, όμως οι δημοσιογράφοι στο εξωτερικό, αλλά και ορισμένοι θεατές με ευαισθησία και προσήλωση στα ιδεώδη του Ολυμπισμού, θεωρούν πως η κίνηση της 27χρονης καλλονής αποτελεί μία ντροπιαστική διαφήμιση.

Η διαφήμιση της Λίρνταμ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου να κάνουν λόγο για τακτική του μάρκετινγκ, που δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό.

Η επόμενη κίνηση της ΔΟΕ

Με αυξημένο ενδιαφέρον, τέλος, αναμένεται η επόμενη κίνηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αφού βάσει των κανονισμών, που έχει θεσπίσει, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε διαφήμιση εταιρείας που δεν είναι επίσημος χορηγός των αγώνων από οποιοδήποτε/οποιαδήποτε συμμετέχοντα/-ουσα στη διοργάνωση.

Η Nike δε συγκαλέγεται στους χορηγούς αυτούς, όμως κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα να προβάλει τα προϊόντα της, σχεδόν μέσα από την... κλειδαρότρυπα, που της προσέφερε η «τολμηρή» Ολλανδή καλλονή.

Σύμφωνα με διαρροές, η διοργανώτρια αρχή είναι ενήμερη για το γεγονός και σύντομα αναμένεται να αποφανθεί αν και σε ποιο μέτρο θα τιμωρήσει της 27χρονη χρυσή Ολυμπιονίκη.