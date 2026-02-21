Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλήτρια βγήκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ από ένα κουτάλι Nutella

Η Ρεμπέκα Πάσλερ «τραβάει» τα βλέμματα με την επιστροφή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, αφότου βρέθηκε θετική σε ντόπινγκ τεστ.

Το τεστ Ντόπινγκ της Ιταλίδας βγήκε θετικό καθώς στον οργανισμό της αθλήτριας βρέθηκε η ουσία της λετροζόλης κι ο λόγος ήταν... ένα κουτάλι Nutella.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην έφεσή της, ο λόγος που βρέθηκε αυτή η ουσία στον οργανσιμό της είναι ότι συγκατοικεί με τη μητέρα της, η οποία λαμβάνει λετροζόλη στο πλαίσιο θεραπείας για καρκίνο του μαστού, και έτσι ενδέχεται η ουσία να μεταφέρθηκε κατά λάθος μέσω ενός κουταλιού που χρησιμοποίησε για να φάει πραλίνα φουντουκιού Nutella στο πρωινό της, μία ημέρα πριν από τον έλεγχο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Πάσλερ (17/2) προπονήθηκε υπό ηλιοφάνεια στο Στάδιο Διάθλου «Antholz-Anterselva», εκτελώντας επαναλαμβανόμενες σειρές των πέντε βολών στο σκοπευτήριο, με τους προπονητές της να την παρακολουθούν προσεκτικά.

Τι είναι η λετροζόλη και πώς χρησιμοποιείται;

Η λετροζόλη δρα μπλοκάροντας το ένζυμο που λέγεται αρωματάση, το οποίο είναι αυτό που μετατρέπει τα ανδρογόνα, όπως η τεστοστερόνη, σε οιστρογόνα. Η ουσία κατατάσσεται στις ορμονικές και μεταβολικές τροποποιητικές ουσίες και είναι απαγορευμένη από την WADA.

Οι δύο λόγοι που η προκείμενη ουσία είναι απαγορευμένοι είναι οι εξής:

Μπορεί να καλύψει χρήση αναβολικών

Μπορεί να επηρεάσει ορμονικά το σώμα

Πιο συγκεκριμένα, αθλητές που κάνουν χρήση αναβολικών στεροειδών συχνά λαμβάνουν και λετροζόλη με σκοπό να μειωθούν τα αυξημένα οιστρογόνα που προκαλούνται, να διατηρηθούν υψηλά τα επίπεδα της τεστοστερόνης όπως επίσης και για την αποφυγή πιθανών παρενεργειών.

Παράλληλα η μείωση των οιστρογόνων επηρεάζει κι άλλα αθλητικά κομμάτια, όπως την αναλογία τους με τη τεστοστερόνη, τη μυϊκή ανάπτυξη και την αποκατάσταση.



Η λετροζόλη έχει κυρίως ιατρική χρήση και χρησιμοποείται σε:

Θεραπεία ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του μαστού, ειδικά μετά από χειρουργική επέμβαση

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Η έφεση και η επιστροφή στους Ολυμπιακούς

Η 24χρονη Ιταλίδα αθλήτρια του διάθλου κατέθεσε έφεση, κατά της ποινής που της επιβλήθηκε πριν από τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026, λόγω φερόμενης παράβασης των κανονισμών αντιντόπινγκ, στην οποία και δικαιώθηκε και επιστρέφει στη δράση και στους Αγώνες.



Την ίδια ημέρα, η «Nado Italia», ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ της Ιταλίας δηλαδή, αποδέχθηκε την προσφυγή της Πάσλερ κατά της προσωρινής αναστολής που της είχε επιβληθεί, μετά τον εντοπισμό της απαγορευμένης ουσίας λετροζόλης σε δείγμα που είχε δώσει στις 26 Ιανουαρίου.



Ωστόσο, η Παγκόσμια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ διευκρίνισε ότι η άρση της τιμωρίας έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από ειδικό δικαιοδοτικό όργανο που θα συγκροτήσει η Nado Italia σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η μοναδική κούρσα που μπορεί να λάβει μέρος

Η σκυταλοδρομία γυναικών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/2 και, καθώς έχει ήδη απουσιάσει από τα προηγούμενα αγωνίσματα, είναι κι η μοναδική κούρσα στην οποία μπορεί πλέον να συμμετάσχει η Ιταλίδα.

Μάλιστα, ο αρχηγός της ιταλικής ομάδας, Κλάους Χέλριγκλ, είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να την εντάξει και στην τετράδα για το συγκεκριμένο αγώνισμα.

